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Motociclista fallecido en el Acceso Este
Fatalidad

Tragedia en la tormenta: un motociclista murió en Guaymallén tras caer sobre una lateral del Acceso Este

El siniestro ocurrió este martes, minutos después de las 19, cerca de calle Tirasso. La víctima, un hombre de 43 años, cayó sobre la calzada.

Un motociclista de 43 años murió este martes tras caer sobre la calzada en la Lateral Norte del Acceso Este, antes de llegar a calle Tirasso, en Guaymallén. Según el reporte policial, el accidente ocurrió minutos después de las 19, en plena tormenta.

La víctima, identificada como Javier David Videau, circulaba de oeste a este en una Motomel Skua cuando perdió el dominio del rodado y terminó sobre el asfalto. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que acudió al lugar constató que el hombre había fallecido.

Efectivos de la Policía Vial intervinieron en el procedimiento para establecer las circunstancias del siniestro. En principio, se descartaba la participación de otros vehículos.

Entre las hipótesis iniciales se encuentra la posibilidad de que el motociclista se haya descompensado en medio de la tormenta y caído sobre la calzada. Sin embargo, esa versión no fue confirmada y serán las pericias las que permitan determinar cómo ocurrió el accidente.

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