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ZONA ESTE

Tragedia en Junín: una joven de 19 años murió en un accidente vial

El hecho ocurrió en la zona de La Colonia. La víctima viajaba como acompañante en un Peugeot 206.

Una joven de 19 años murió este jueves tras un accidente vial ocurrido en la zona de La Colonia, departamento de Junín. El hecho se produjo cerca de las 19:45 en calle 9 de Julio, frente a Granjeros del Este.

Según las primeras informaciones policiales, la mujer iba como acompañante en un Peugeot 206 gris que circulaba por calle Espejo en dirección de oeste a este cuando -por causas que se intentan dilucidar- el conductor perdió el dominio del rodado y colisionó contra un poste ubicado en el costado sur de la calzada.

Como consecuencia del accidente, la mujer -identificada como P.D.B.S.M., oriunda de San Martín- falleció en el lugar.

Por su parte, el conductor -de 28 años- y otra acompañante (26), no habrían presentado lesiones de gravedad, aunque se aguardan precisiones sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de La Colonia, Policía Científica y efectivos de Policía Vial de San Martín, que buscan determinar las causas del hecho.

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