Tragedia en Junín: un nene de 5 años murió atropellado por la camioneta de su padre

Un niño de 5 años murió este viernes en Junín luego de caer de la caja de la camioneta de su padre y ser atropellado por el mismo vehículo. El hecho ocurrió en el interior de una chacra, en la zona de calle Martínez y Sud Alto Verde.

Según el reporte policial, el episodio fue reportado al 911 a las 18:38, momento en el que los efectivos policiales se trasladaron al lugar del hecho. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron, el menor ya había sido trasladado en un vehículo particular al hospital Perrupato, donde el médico de guardia constató su fallecimiento.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el niño viajaba en la caja de una camioneta Peugeot 504 conducida por su padre. En un momento, el vehículo comenzó a hacer marcha atrás y, por razones que se investigan, el pequeño cayó y fue embestido por el rodado.

En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, quien dispuso la presencia de Policía Científica y la realización de las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.