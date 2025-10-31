Tragedia en Guaymallén: dos autos chocaron de frente y un hombre murió

En la madrugada de este viernes, cerca de las 6, un hombre de 47 años murió tras accidentarse en el departamento de Guaymallén. Según informaron, la víctima del hecho fue reconocida como Ariel Gustavo Andia.

Por lo que establecieron las autoridades, el accidente se dio entre las calles Urquiza y San Francisco del Monte de dicho departamento. El cual fue alertado a la Policía mediante un llamado al 911 que denunció un choque de frente entre un Fiat Uno y un Gol Trend.

Por el momento se siguen investigando los hechos que derivaron en este particular accidente. Mientras tanto, el segundo conductor, un joven de 21 años, está internado con politraumatismo graves por el accidente vial.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 44 y está interviniendo la Fiscalía Jurisdiccional.