Habló la abuela de las gemelas argentinas que el martes cayeron al vacío desde un tercer piso en España. Prevalece en el caso la hipótesis de que ellas se arrojaron porque eran víctimas de bullying. Una de ellas falleció y la otra está muy grave.

Ahora fue la abuela de las gemelas argentinas de 12 años que el martes en España cayeron desde un tercer piso-una de ellas murió. Quien brindó declaraciones en los medios de comunicación y habló de bullying y acoso escolar. En el mismo sentido se había expresado este miércoles un primo de las menores.

“Estamos consternados, es una desgracia. Casi no he podido hablar con mi hija (la madre de las gemelas) porque está en shock», dijo la mujer. Remarcando que la escuela primaria a la que asistían «no hizo nada» para revertir la situación de hostigamiento que sufrían de parte de sus compañeros.

Si bien la Justicia de Cataluña no descarta ninguna hipótesis. La sospecha más fuertes es que las hermanas tomaron la decisión de arrojarse del balcón del departamento en donde vivían, agobiadas por el bullying que padecían. Esta presunción se apoya, también, en las sillas que se encontraron junto a la baranda y en algunas cartas escritas que habrían dejado.

Cartas

Según publicó el diario El País de España, las adolescentes escribieron que sufrían acoso escolar por su acento argentino, pero, quién más padecía el bullying era Alana por su identidad sexual: «Me siento incomprendido», habría dicho, quien se había cortado el pelo y quería que lo llamaran Iván.

Con respecto a Leila, la menor que sobrevivió, su carta expresa que «acompañaría» a su hermana y que actuaba «en solidaridad«.

«Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir«, habría escrito Alana.

Mientras que Leila expresó: «Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere».

Según ha trascendido, las niñas eran el blanco de burlas entre sus compañeros por ser argentinas y por la forma en la que hablaban.

El hecho ocurrió este partes en la localidad catalana de Sallent. Una de las víctimas murió al caer, mientras que la otra se encuentra internada en estado crítico en el hospital Pac Taulí de Sabadell, en Barcelona.

Se pudo conocer que estas nenas formaban parte de una familia argentina que se habría instalado hace más de dos años en España.