Tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador muerto y varios heridos luego de un despiste en Córdoba

Este domingo el Rally Sudamericano, que se estaba desarrollando en Córdoba, tuvo una jornada marcada por la tragedia. En Mina Clavero un coche despistó y provocó la muerte de un espectador de 25 años, además de la lesión de otras dos personas que se encontraban viendo el espectáculo al costado de la pista. Producto de esta fatalidad, la competencia se suspendió.

El siniestro se produjo en el tramo Giulio Cesare, uno de los sectores más exigentes del circuito, cuando un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez sufrió un despiste en una curva al inicio del prime.

El momento del fatal accidente quedó registrado en un video, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Según puede observarse en el material audiovisual, el vehículo comenzó a dar varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona lateral donde se encontraba ubicado el público.

Ante esta situación, de inmediato, la organización activó el protocolo de emergencia y neutralizó el tramo para permitir la intervención de ambulancias y equipos de rescate.

La víctima fatal, oriunda de Córdoba capital, presentaba lesiones de gravedad y falleció tras ser trasladada a un hospital de la región.

Además, otras dos personas sufrieron lesiones:una mujer de 40 años sufrió diversas lesiones —incluida una fractura— y se encuentra fuera de peligro, mientras que una menor fue derivada para observación, sin riesgo de vida. Los pilotos involucrados resultaron ilesos.

Tras la fatalidad, los organizadores dispusieron la suspensión total del evento y pusieron en marcha un comité de crisis junto a la Policía de Córdoba y organismos sanitarios, con el objetivo de investigar las causas del hecho y determinar las condiciones en las que se encontraba el público.

El video del fatal accidente (imágenes sensibles)

El comunicado de los organizadores