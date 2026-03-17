Tragedia en el Frank Romero Day: OSEP desmintió que no entregara medicación al trabajador fallecido en el teatro griego

Este lunes, la tragedia volvió a golpear el ámbito vendimial. Durante la madrugada, un trabajador -identificado como Fabián Rentería– murió en el teatro griego Frank Romero Day, luego de las tareas de limpieza posteriores a la celebración de la última noche de la agenda de Vendimia. Se trató del segundo fallecimiento, luego del de Santino Calivar, un operario de 21 años, quien había sufrido una descompensación mientras realizaba tareas vinculadas al armado técnico del espectáculo.

Ante esta situación, desde el entorno de la víctima apuntaron contra OSEP por una presunta falta de provisión en su medicación. Sin embargo, desde la obra social desmintieron estas versiones.

A través de un comunicado, OSEP detalló la situación administrativa y sanitaria del afiliado según los registros internos de su sistema. “El afiliado contaba con un plan especial con cobertura del 100% para su medicación, prescripta por profesionales tratantes y disponible mensualmente para su retiro en la red de farmacias mediante las recetas cargadas en su aplicación. Según consta en los registros, el afiliado retiró y consumió su medicación hasta el mes de julio de 2025. Sin embargo, de agosto a noviembre de ese año las recetas fueron emitidas y estuvieron disponibles para su retiro, pero no fueron utilizadas“, reza el escrito.

La obra socia además agregó qeu “en octubre de 2025 se produjo el vencimiento de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del plan de discapacidad correspondiente”. En ese sentido, señalaron que la situación fue notificada al afiliado el 20 de octubre de ese año para que renovara la documentación y mantuviera el plan especial de cobertura total.

“A pesar de esta situación administrativa, OSEP no interrumpió la posibilidad de acceso a la medicación. El 12 de enero de 2026 se autorizó un plan ambulatorio para los medicamentos Entresto, Aldactone A 25 y Lasix Corbis y Forxiga. Esta medida se dispuso justamente para que el afiliado pudiera continuar con su tratamiento mientras regularizaba la renovación del CUD. Esta receta tampoco fue consumida”, añade el comunicado.

Asimismo, el escrito precisa que Rentería renovó el CUD el 5 de febrero de 2026, lo que le permitía gestionar nuevamente el plan de discapacidad, aunque -según remarcaron- tampoco utilizó las recetas disponibles. “De acuerdo con esta información, la medicación estuvo disponible y cubierta por la obra social en distintas modalidades, pero no fue retirada en reiteradas oportunidades, lo que evidencia una falta de adherencia al tratamiento por motivos que esta institución desconoce”, sostiene el texto publicado.

“OSEP lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador, no obstante, considera imprescindible aclarar estos hechos frente a afirmaciones públicas que no se corresponden con los registros del sistema”, concluye el comunicado oficial.

La muerte de Fabián Rentería

Este lunes se dio a conocer que Fabián Rentería -un trabajador de 60 años que realizaba tareas de recuperación de residuos falleció tras sufrir una descompensación en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day

Rentería formaba parte de un grupo de operarios que ingresó al teatro griego luego del recital de Abel Pintos para recolectar residuos reciclables. De acuerdo con lo reportado, al finalizar las tareas y cuando se disponían a trasladarse hacia la planta ubicada en el Parque Industrial, el trabajador se desvaneció y cayó al suelo.

Una ambulancia que se encontraba en el lugar le brindó los primeros auxilios y posteriormente fue derivado al Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales constataron su fallecimiento.

Desde el entorno del trabajador indicaron que padecía una enfermedad cardíaca, que no recibía medicación desde hacía meses y que en los días previos había manifestado malestares, aunque no había concurrido a una consulta médica.