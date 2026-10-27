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Tragedia en el este mendocino: dos mujeres fallecieron en un accidente vial

Las mujeres viajaban en la zona trasera de la camioneta cuando se accidentaron con el árbol, falleciendo en el lugar.

Durante la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría 12 debieron dar intervención a un siniestro vial que dejó dos víctimas mortales. Esto se dio el departamento de San Martín entre la Ruta Nacional 7 y la calle Fernández.

Según informaron, cuatro personas viajaban en una camioneta Ford Ranger doble cabina, perteneciente al cuerpo de Preventores de la Municipalidad de La Paz. Cuando, por las intensas lluvias y granizo, el conductor perdió el dominio.

Al perder el control terminaron colisionando contra un árbol, lo que provocó que dos mujeres que viajaban en la parte trasera del vehículo fallecieran en el lugar. Situación que fue constatada por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los demás accidentados fueron trasladados a distintos centros médicos, aunque ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad. El caso quedó en manos de la Ayudante Fiscal, que dispuso trabajo de la Policía Científica y de Investigaciones.

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