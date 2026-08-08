Tragedia en el Acceso Este: una persona murió luego de que dos vehículos cayeran desde un puente

Una persona murió este sábado tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Guaymallén, donde dos vehículos cayeron desde el puente del Acceso Este hacia calle Alberdi. El siniestro también dejó varios heridos, entre ellos dos menores que fueron trasladados de urgencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:32, en inmediaciones del cruce del Acceso Este y Alberdi. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de los vehículos desde el puente hacia la calle ubicada debajo.

Los rodados involucrados son una Nissan Kicks y un Jeep. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de efectivos policiales, personal sanitario y agentes de tránsito.

Dos menores fueron trasladados al Hospital Notti

Como consecuencia del accidente, dos menores fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti mediante un corredor sanitario.

Además, cuatro adultos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Uno de ellos murió mientras recibía atención médica.

Los otros tres adultos fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

Personal policial continuaba trabajando en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.