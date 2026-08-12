Tragedia en el Acceso Este: buscan agravar la acusación contra el conductor imputado

La familia de Claudio Assenza, el hombre que murió en el accidente ocurrido el sábado en el Acceso Este, en Guaymallén, se presentará como querellante en la causa y buscará que se agrave la situación procesal de Francisco Iván Santos Camargo, el conductor imputado por el siniestro.

Los familiares consideran que la actual acusación por homicidio culposo no refleja la gravedad de lo ocurrido y plantearán ante la Justicia que se analice un cambio de calificación hacia homicidio simple con dolo eventual.

Según informó MDZ, los familiares de Assenza decidieron constituirse como querellantes en el expediente, lo que les permitirá participar activamente de la investigación que lleva adelante la fiscal de Tránsito Giselle Lana.

Cabe recordar que Santos Camargo fue imputado recientemente por homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por ser más de una las víctimas. Sin embargo, la familia sostiene que el hecho debe ser analizado bajo una figura penal más severa.

El planteo será presentado en los próximos días y deberá ser evaluado por el Juzgado Penal Colegiado que intervenga en el inicio del expediente. Hay que aclarar que la constitución como querellante y el pedido de la familia, por sí mismos, no implican que la imputación vaya a modificarse. El eventual cambio dependerá de los elementos que surjan durante la investigación y de la valoración que realicen la fiscal del caso y el juez interviniente, según explicaron las fuentes consultadas.

Qué implica el dolo eventual

El planteo de la familia apunta a que el hecho sea considerado como un homicidio simple con dolo eventual. Para que una conducta pueda ser encuadrada de esa manera, la investigación debería establecer que el acusado haya sido consciente de que su accionar al mando del vehículo podía provocar la muerte de otra persona y, aun así, continuó con esa conducta.

Entre las circunstancias que pueden ser consideradas en este tipo de análisis aparecen la conducción a alta velocidad, las maniobras especialmente peligrosas o el manejo bajo los efectos del alcohol o sustancias ilegales. Sin embargo, la presencia de alguno de esos factores no determina por sí sola la existencia de dolo eventual.

Si finalmente la Justicia modificara la imputación y encuadrara el hecho como homicidio simple con dolo eventual, la escala penal prevista sería de 8 a 25 años de prisión.