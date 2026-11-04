Tragedia en Cuesta de los Terneros: la Corte anuló los sobreseimientos y la causa se encamina a un juicio por jurados

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló el sobreseimiento de dos personas investigadas por la tragedia de la Cuesta de los Terneros, la cual ocurrió en junio de 2017 en San Rafael y que dejó un saldo de 15 muertos y 29 heridos. El máximo tribunal consideró que la decisión judicial que los había desvinculado de la causa fue prematura y ordenó que el expediente avance hacia un juicio por jurados populares.

Quienes habían sido sobreseídos son Marcia Gabriela Villagra y Franco Jorge Pinelli, esposa y padre del chofer del colectivo, respectivamente. En la causa, ambos estaban acusados como presuntos partícipes necesarios de los homicidios con dolo eventual de las víctimas.

La resolución que anula el sobreseimiento fue adoptada por unanimidad por los ministros Mario Daniel Adaro, Omar Palermo y José Valerio, quienes hicieron lugar a los recursos de casación presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella particular. Además, dispusieron que se designe un nuevo juez técnico para continuar con el proceso.

Por qué la Corte anuló los sobreseimientos

El fallo cuestionó la actuación del juez Rodolfo Luque, quien en septiembre de 2025 había sobreseído de oficio a Villagra y Pinelli al considerar que el único responsable del accidente había sido el conductor, Jorge Pinelli hijo, fallecido en el siniestro.

Para los ministros de la Suprema Corte, aquella decisión fue improcedente porque se tomó sin realizar la audiencia preliminar prevista en el procedimiento de juicio por jurados. En aquel entonces, esa instancia había sido suspendida a pedido de la defensa, pero nunca volvió a ser convocada, lo que impidió la participación de la fiscalía y la querella.

También señalaron que el magistrado excedió sus facultades al resolver de manera anticipada una cuestión que debía discutirse durante el proceso. En ese aspecto, según la sentencia, existen elementos probatorios suficientes para sostener, en esta etapa, tanto la materialidad de los hechos como la posible responsabilidad penal de los acusados.

Otro de los puntos centrales del fallo fue la valoración de las pruebas sobre las condiciones del colectivo. La Corte remarcó que el vehículo, un ómnibus modelo 2003, estaba dado de baja por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), presentaba deficiencias y carecía de mantenimiento preventivo adecuado en el sistema de frenos. También mencionó la presunta adulteración de documentación técnica.

Todos estos elementos, consideró la Corte, no podían ser omitidos al momento de evaluar las responsabilidades que se investigan. Además, los magistrados remarcaron que, por la cantidad de víctimas menores de edad, correspondía contemplar las obligaciones de protección reforzada de la niñez.

Cómo fue la tragedia de la Cuesta de los Terneros

El accidente ocurrió el 25 de junio de 2017, cuando un colectivo que transportaba a alumnos, docentes y familiares de la escuela de danza Soul Dance Studio, de Grand Bourg, del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, volcó durante el descenso por la Cuesta de los Terneros, en San Rafael.

El contingente había viajado a Mendoza para participar de un certamen de baile y, antes del siniestro, había visitado el complejo invernal Las Leñas. El colectivo circulaba por la Ruta Nacional 144, a la altura del kilómetro 686, cuando chocó contra la montaña y volcó. El siniestro dejó un saldo de 15 personas fallecidas y 29 heridas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

Las pericias determinaron que el conductor circulaba a más de 90 kilómetros por hora en un tramo con velocidades máximas permitidas de entre 20 y 40 kilómetros por hora. En paralelo, también se estableció que el vehículo no contaba con la habilitación correspondiente para realizar transporte interjurisdiccional.

La investigación apuntó, entre otros aspectos, a presuntas irregularidades en la obtención de autorizaciones y documentación técnica del colectivo. En este punto, cabe resaltar que Villagra era la propietaria de la empresa de transporte, mientras que Pinelli padre acompañaba a su hijo durante el viaje.

La causa estuvo cerca de llegar a juicio, pero el sobreseimiento dictado en 2025 frenó ese camino. Ahora, con la intervención de un nuevo juez técnico y la decisión de la Suprema Corte, el expediente deberá retomar el proceso para que las acusaciones sean discutidas ante un jurado popular.