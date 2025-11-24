Tragedia en Colonia Las Rosas: murió el policía herido tras chocar contra un caballo suelto

La comunidad del Valle de Uco atraviesa una profunda conmoción tras confirmarse este domingo la muerte del policía Agustín Yamil Sosa, de 28 años, quien se desplazaba en motocicleta junto a una compañera de la fuerza. Aún persisten dudas sobre si el siniestro ocurrió por un choque contra un caballo o por una maniobra para evitar al animal, en la intersección de la Ruta Provincial 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

El efectivo, que había ingresado gravemente herido al Hospital Scaravelli de Tunuyán, presentaba múltiples fracturas y permanecía en terapia intensiva. Finalmente, a las 18.45, se produjo su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.

El trágico hecho se registró el jueves por la tarde, cuando un siniestro vial de gran magnitud involucró a los dos policías que se encontraban franco de servicio. La motocicleta en la que viajaban impactó contra un caballo suelto que apareció inesperadamente en plena Ruta Provincial 92, lo que derivó en un importante despliegue de personal policial, médico y forense.

Vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso al 911 al encontrar una Rouser 200 cc completamente dañada sobre la ruta y a sus ocupantes tendidos en el asfalto. Las víctimas fueron identificadas como el oficial Yamil S., conductor del vehículo, y la auxiliar Martha C., ambos de 28 años.

Los primeros testimonios indican que el equino, sin jinete, irrumpió repentinamente desde un callejón del barrio Benegas, atravesando la calzada y dejando sin margen de reacción a los agentes. El impacto fue violento y directo, provocando que ambos salieran despedidos hacia la carpeta asfáltica.

Al sitio acudió personal del SEC, encabezado por el doctor Enrique Ramón, quien confirmó fracturas en brazo y pierna izquierda del oficial. La auxiliar fue trasladada en estado crítico, inicialmente sin diagnóstico preciso. Ambos fueron derivados de inmediato al hospital Scaravelli.

Ya en el centro de salud, se informó que la joven presenta politraumatismos moderados y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, quedando internada en observación. El oficial, por su parte, sufrió politraumatismos graves y una fractura de fémur desplazada, por lo que ingresó a quirófano y permaneció en estado crítico, con pronóstico reservado.

La investigación quedó bajo la órbita del Ayudante Fiscal, quien dispuso la inspección de la escena, el trabajo de Policía Científica, el dosaje de alcohol, la identificación de la propietaria del animal y la elaboración del acta correspondiente. Las actuaciones continúan en la Oficina Fiscal de Tunuyán, que busca determinar las responsabilidades sobre el caballo suelto que originó la tragedia.