Tragedia en Colombia: ya son al menos 224 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia continúa agravándose. El último reporte elevó a al menos 224 la cantidad de personas fallecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda y rescate.
El movimiento sísmico ocurrió durante la mañana del lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Durante las primeras horas se había informado de 132 fallecidos, pero el número fue aumentando a medida que las autoridades pudieron acceder a las zonas más afectadas.
Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja por las consecuencias del terremoto.
Además de las víctimas, al menos 86 edificios colapsaron y siete aeropuertos debieron suspender sus operaciones, complicando todavía más el despliegue de los equipos de emergencia.
Cali, una de las ciudades más afectadas
La situación es especialmente crítica en Cali, donde las autoridades locales informaron que cientos de personas resultaron heridas y al menos 239 permanecían atrapadas bajo los escombros.
La emergencia también golpeó al sistema sanitario. Al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones, mientras crece la demanda de atención médica.
Equipos especializados provenientes de Bogotá y Medellín fueron desplegados en las zonas afectadas para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes. Los operativos incluyen caninos entrenados y drones para localizar personas entre los edificios derrumbados.
Ante el riesgo de saqueos, las autoridades dispusieron además la militarización de Cali y un toque de queda, especialmente en los sectores más golpeados por el terremoto.
En Pereira también se implementaron medidas excepcionales. Allí, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el sismo y las telecomunicaciones sufrieron graves problemas, por lo que fue necesario recurrir a radioteléfonos.
Argentina ofreció ayuda a Colombia
Mientras continúan las tareas de rescate, distintos países comenzaron a ofrecer asistencia al gobierno colombiano.
Argentina se puso a disposición de Colombia para colaborar frente a la emergencia. El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno nacional mantiene contactos con las autoridades colombianas.
“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, señaló.
Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas continúa siendo provisorio y podría modificarse, debido a que todavía existen personas atrapadas y los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas.