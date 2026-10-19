Trabajo rural: el Gobierno prorrogó hasta 2027 la compatibilidad con los planes sociales

El Gobierno nacional prorrogó la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y los programas sociales hasta el 31 de agosto de 2027. La decisión busca facilitar la contratación de trabajadores temporarios y estacionales sin que pierdan automáticamente las prestaciones que reciben del Estado.

La medida fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1204/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa una decisión importante para las economías regionales, especialmente para provincias como Mendoza, donde las actividades agrícolas requieren mano de obra durante determinadas épocas del año.

La renovación se concretó después de varias semanas de incertidumbre, debido a que el régimen anterior había vencido el 1 de septiembre. Durante ese período, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo podían verse afectados en todo el país.

Qué beneficios podrán conservar los trabajadores rurales

El régimen permite que quienes reciben determinadas prestaciones sociales puedan incorporarse a un empleo rural formal, bajo modalidades temporarias o estacionales, sin perder automáticamente esos ingresos.

Entre los beneficios alcanzados se encuentran las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada prestación.

Además, la normativa contempla que las asignaciones familiares de los trabajadores comprendidos en el régimen no podrán ser inferiores al equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por otra parte, los empleadores podrán acceder a reducciones en las contribuciones patronales, una herramienta destinada a promover la registración laboral durante las campañas agrícolas.

El objetivo es evitar que los trabajadores deban elegir entre aceptar una contratación formal por un período limitado o conservar los beneficios sociales que contribuyen al sostenimiento de sus familias.

El impacto en Mendoza y el Valle de Uco

La continuidad de este sistema adquiere especial relevancia en Mendoza y particularmente en el Valle de Uco, donde la vitivinicultura, la fruticultura y otras actividades agrícolas generan una importante demanda de trabajadores estacionales.

En departamentos como Tunuyán, Tupungato y San Carlos, las tareas de cosecha, empaque y otras labores vinculadas a la producción requieren contrataciones durante períodos específicos del año.

En ese contexto, la compatibilidad entre el empleo registrado y los programas sociales constituye una herramienta para facilitar la incorporación de trabajadores durante las temporadas de mayor actividad.

También brinda previsibilidad a los productores, que necesitan contar con personal para cumplir con los calendarios agrícolas, y a las familias rurales, cuyos ingresos suelen variar según la época del año.

El reclamo sindical y la decisión del Gobierno

La prórroga había sido solicitada por UATRE, que alertó sobre las consecuencias que podía provocar la interrupción del régimen, tanto para los trabajadores como para las economías regionales.

Desde el sector sindical advirtieron que la falta de continuidad podía desalentar el empleo formal y dificultar las contrataciones durante las campañas agrícolas.

El sistema fue implementado originalmente en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante el Decreto 514/2021. Posteriormente, recibió sucesivas prórrogas, incluida una durante la gestión de Javier Milei.

Con esta nueva decisión, el Gobierno garantiza la continuidad del mecanismo hasta agosto de 2027, en un intento por sostener la formalización del empleo rural y acompañar las necesidades productivas de las economías regionales.