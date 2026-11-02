Trabajadores rurales: aumentó la ayuda por desempleo y ahora podrán cobrar hasta $420.000

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó un aumento del 5% en la prestación por desempleo para trabajadores rurales, una medida que comenzó a regir el 1 de noviembre de 2026 y que actualiza los montos mínimos y máximos que pueden percibir los beneficiarios.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 102/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y modifica los valores que estaban vigentes desde agosto.

Con la actualización, el monto mínimo de la prestación pasó de $200.000 a $210.000, mientras que el máximo aumentó de $400.000 a $420.000. Esto representa una mejora de entre $10.000 y $20.000 mensuales, según el importe que corresponda a cada beneficiario.

Cuánto cobrarán los trabajadores rurales desempleados

A partir de noviembre, los nuevos valores de la prestación por desempleo rural quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $210.000 mensuales.

$210.000 mensuales. Monto máximo: $420.000 mensuales.

$420.000 mensuales. Incremento: 5%.

5%. Vigencia: desde el 1 de noviembre de 2026.

La actualización alcanza al beneficio ordinario del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo Rural, creado por la Ley 25.191.

El importe que recibe cada trabajador depende de las condiciones previstas por el régimen, por lo que no todos los beneficiarios percibirán el monto máximo establecido.

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo

El beneficio está destinado a trabajadores rurales que hayan perdido su empleo y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El sistema busca garantizar un respaldo económico durante el período de desocupación y facilitar la reinserción laboral de quienes desarrollan actividades vinculadas con el sector agropecuario.

Además de la ayuda económica mensual, el régimen contempla cobertura médico-asistencial para el titular y su grupo familiar, asignaciones familiares y seguro de sepelio.

También ofrece acceso a programas de capacitación laboral orientados a mejorar las posibilidades de conseguir un nuevo empleo.

Cómo se financia el beneficio

La prestación por desempleo rural se financia mediante los recursos del RENATRE, organismo integrado por representantes de las entidades empresarias y sindicales del sector.

La Ley 25.191 establece que los empleadores rurales deben realizar una contribución mensual equivalente al 1,5% de la remuneración total abonada a cada trabajador.

La nueva resolución no modifica los requisitos para acceder al beneficio ni su duración, sino que actualiza exclusivamente los montos que reciben los trabajadores alcanzados por el sistema.

De esta manera, el incremento ya se encuentra vigente y será aplicado a las prestaciones correspondientes a noviembre, en un contexto en el que los ingresos de los trabajadores continúan condicionados por la evolución de los precios y el costo de vida.