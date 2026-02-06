Search
Instagram Facebook Twitter
tour de copas
CIUDAD DE MENDOZA

“Tour de Copas”: un recorrido que celebra la cultura del vino en la Ciudad de Mendoza

La propuesta vuelve este 11 de febrero para que vecinos y visitantes disfruten de vinos urbanos en un paseo por bodegas mendocinas.

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Tour de Copas, una experiencia enológica que propone recorrer distintas vinerías urbanas y redescubrir la cultura del vino desde el corazón de la ciudad. La actividad se realizará el miércoles 11 de febrero a las 19 y está pensada tanto para vecinos como para turistas que quieran vivir una propuesta diferente al atardecer.

El objetivo del Tour de Copas es destacar el patrimonio vitivinícola urbano y poner en valor los espacios dedicados al vino dentro del entramado de la capital. El punto de encuentro será el cartel #AmoMendoza, ubicado en Plaza Independencia, desde donde comenzará el recorrido.

Durante el paseo, los participantes visitarán tres reconocidas vinerías de la Ciudad: 1816, B&B y Código Vinario. En cada una de ellas se realizarán degustaciones de vinos seleccionados, guiadas por especialistas que compartirán detalles sobre las etiquetas, los varietales y la historia de cada propuesta. La permanencia en cada espacio será de aproximadamente 20 minutos.

ETIQUETAS:

Tpur de copasCiudad de Mendozanueva edición

+ Noticias

CULTURA MENDOZA

Fin de semana a puro Verano Cultural: teatro, cine y música

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

“Tour de Copas”: un recorrido que celebra la cultura del vino en la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Todo lo que tenés que saber para disfrutar la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

Por: Violeta Díaz Costa

COVIAR

Mendoza recuperó la presidencia de la COVIAR: quién es el nuevo títular

Por: Agustin Zamora

acercar

Inauguraron una base del Servicio de Emergencias Coordinado en Vista Flores

Por: Redacción NDI

control

Cuatro hombres fueron detenidos por robar manzanas en Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter