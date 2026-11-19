El aviso del SMN alcanza al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, Santa Rosa, San Martín, General Alvear y la zona baja de San Rafael. El Valle de Uco no aparece entre los departamentos incluidos inicialmente en la alerta amarilla, aunque los pronósticos advierten que las tormentas podrían avanzar hacia el Norte y la región durante la noche.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

Para el Valle de Uco, el pronóstico anticipa una máxima cercana a los 28°C y una mínima de 15°C durante este jueves. La probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche, especialmente a partir de las 22, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas.

En cuanto al resto de la semana, para el viernes se espera una jornada más fresca, con una máxima estimada de 23°C en la región. El sábado volverá a subir la temperatura, con registros cercanos a los 27°C y nuevas posibilidades de precipitaciones hacia la noche.