Tormentas en puerta: Tupungato volvió a suspender el desfile por alerta amarilla

La Municipalidad de Tupungato informó que el Desfile Cívico-Militar Escolar fue suspendido debido a la alerta amarilla por tormentas emitida por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas para este viernes 14 de noviembre. La decisión se tomó de manera preventiva, con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y del público en general.

Según el pronóstico oficial, el día comenzará con cielo despejado, pero a partir de las 14 horas se esperan tormentas sobre el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, que se extenderán rápidamente hacia Tupungato y sus alrededores. Entre las 18 y 19 horas se prevé la mayor intensidad de lluvias, con posible caída de granizo y actividad eléctrica hasta la madrugada del sábado.

El desfile, que forma parte de las celebraciones por el Aniversario del departamento, iba a reunir a más de 8 mil personas entre estudiantes, docentes, fuerzas de seguridad y agrupaciones locales. La magnitud del evento y las condiciones climáticas adversas llevaron a las autoridades a evitar posibles riesgos vinculados al traslado y concentración de público.

Desde el Municipio señalaron que, debido al fin de semana largo y a la agenda de actos programados, la fecha del desfile no será reprogramada. “Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los vecinos”, expresaron en un comunicado oficial.

La suspensión del desfile se suma a otras medidas preventivas que podrían adoptarse en la región si las condiciones meteorológicas empeoran. El Valle de Uco permanece bajo vigilancia meteorológica, mientras Defensa Civil recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.