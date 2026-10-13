Tormentas en Mendoza: hubo 85 incidentes y varias zonas quedaron bajo el agua

Las tormentas que afectaron a Mendoza entre la noche del lunes y la madrugada de este martes dejaron 85 incidentes en distintos departamentos, con viviendas anegadas, calles inundadas, árboles caídos y daños en techos. San Martín y Guaymallén concentraron la mayor cantidad de novedades, mientras que en Rodeo del Medio, Maipú, el agua complicó la circulación y dejó vehículos atrapados.

Uno de los puntos más afectados fue la Ruta Provincial 50, en Rodeo del Medio, donde la acumulación de agua dejó autos, camionetas y colectivos varados. Además, la calzada cedió en un sector donde se realizan obras cloacales. Las complicaciones se extendieron a distintos tramos de la zona, entre ellos el comprendido entre Isidro Maza y el Acceso Este.

Según el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, que reúne información de los municipios hasta las 6.20 de este martes, San Martín encabezó el relevamiento con 22 incidentes, seguido por Guaymallén, con 20. Rivadavia registró ocho novedades, mientras que San Rafael y Maipú sumaron seis cada uno.

San Martín y Guaymallén, los más afectados

En San Martín se reportaron 21 viviendas anegadas y un derrumbe de techo. El departamento también fue una de las zonas donde se registró caída de granizo, en localidades como Las Chimbas, Alto Salvador, Alto Chapanay y Montecaseros.

En Guaymallén, los 20 incidentes incluyeron seis viviendas anegadas, seis filtraciones de techo, dos calles inundadas, dos cables en cortocircuito, dos postes con peligro de caída, un desborde cloacal y un desborde de canal.

En Rivadavia se registraron ocho novedades: seis calles anegadas y dos viviendas afectadas por el agua. En San Rafael, en tanto, hubo tres viviendas anegadas, un árbol caído, una rama caída y una asistencia social.

Maipú contabilizó seis incidentes: tres calles anegadas, dos cables en cortocircuito y un árbol caído. En Las Heras se informaron cuatro viviendas

Los videos de las inundaciones en Mendoza

Rodeo del Medio – Maipú (Gentileza)

Rodeo del Medio – Maipú (Gentileza)

Rodeo del Medio – Maipú (Gentileza)