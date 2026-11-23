Durante las primeras horas de este lunes, desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) publicaron una carta abierta para los senadores de la Nación. En la misma, la Iglesia solicitó que se apruebe urgentemente el proyecto de ley sobre la prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online; el cual ya cuenta con media sanción en Diputados y está por perder el estado parlamentario.

Este comunicado, firmado por el titular del CEA y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, empieza diciendo: “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

En este texto, desde la Iglesia se advierte sobre las consecuencias de que las apuestas sigan avanzando sobre los niños, adolescentes y jóvenes. Siendo muy importante para ellos que finalmente se trate en la Cámara Alta de la Nación.

“Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado”, agregaron en la carta.

Y es que, para la CEA no se trata de una demora sino que es una cuestión ligada a la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática muy dañina en la sociedad: “Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, sumaron.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, siguieron diciendo desde la Iglesia.

Aunque una de las partes más fuertes llegó casi al cierre de la carta, donde los obispos sentenciaron una frase interpelando a los propios senadores: “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

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