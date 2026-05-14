Tomaba una cerveza en el centro y el reconocimiento facial reveló que era un prófugo buscado por la justicia

Un hombre de 30 años fue detenido este martes en la Ciudad de Mendoza luego de ser identificado por el sistema de reconocimiento facial implementado por el Ministerio de Seguridad provincial. El sospechoso (oriundo de Godoy Cruz) tenía un pedido de captura activo por incumplir las condiciones impuestas tras recibir una condena condicional por homicidio en grado de tentativa.

El operativo se realizó cerca de las 18.20, cuando las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones detectaron al hombre mientras se encontraba en la vía pública. A partir de la alerta automática, operadores policiales iniciaron un seguimiento en tiempo real hasta que efectivos lograron interceptarlo (mientras tomaba una cerveza en la zona céntrica) y confirmar su identidad mediante el sistema Tetra. Tras verificar la vigencia de la medida judicial, la Policía concretó la detención en cuestión de minutos.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, destacó el procedimiento en sus redes sociales y aseguró que la incorporación de esta tecnología permite actuar “de inmediato ante cada alerta”. Además, remarcó la articulación entre la Justicia y las fuerzas policiales para localizar personas con pedidos de captura vigentes. “A los que incumplen la ley, los acorralamos”, expresó la funcionaria tras conocerse el operativo.

Se trata de la segunda captura lograda mediante este sistema desde que fue presentado oficialmente la semana pasada. El primer caso ocurrió en Las Heras, donde un hombre de 35 años fue identificado por las cámaras mientras caminaba por la calle y posteriormente detenido en un comercio de la zona. Sobre él pesaban dos pedidos de captura y un paradero activo vinculados a causas por lesiones agravadas.

Actualmente, Mendoza cuenta con alrededor de 200 cámaras equipadas con reconocimiento facial distribuidas en distintos departamentos de la provincia (principalmente en sectores de alto tránsito peatonal y puntos estratégicos para tareas operativas). Desde el Gobierno provincial sostienen que la herramienta busca agilizar la detección de personas buscadas por la Justicia y reforzar las tareas preventivas de seguridad.