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Tom Hanks presenta una ambiciosa serie documental sobre la Segunda Guerra Mundial

La producción documental narrada por Tom Hanks promete renovar la forma de contar la Segunda Guerra Mundial con imágenes inéditas.

La Segunda Guerra Mundial volverá a la pantalla con una propuesta documental de gran escala encabezada por Tom Hanks. La nueva serie, producida junto a Playtone, buscará ofrecer una mirada renovada sobre el conflicto bélico a partir de imágenes restauradas, documentos inéditos y una estructura narrativa pensada para audiencias globales.

El proyecto contará con material audiovisual nunca antes difundido públicamente, incluyendo registros militares recuperados y archivos personales digitalizados especialmente para la producción. Según adelantaron sus creadores, el objetivo es reconstruir episodios históricos desde una perspectiva más humana y cercana, enfocándose tanto en los grandes acontecimientos como en las experiencias individuales de soldados y civiles.

La serie también incorporará tecnología de restauración avanzada para mejorar la calidad de imágenes filmadas durante la guerra. El trabajo incluirá corrección de sonido, colorización y remasterización en alta definición, buscando acercar los acontecimientos históricos a nuevas generaciones de espectadores.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto será su modalidad de estreno. La producción tendrá un lanzamiento global coordinado en HISTORY el lunes 25 de mayo. Una estrategia poco habitual en documentales históricos de este tipo. La intención es que los episodios estén disponibles en simultáneo en distintos países y mercados.

Tom Hanks volverá así a un terreno que conoce bien. El actor y productor ya participó en reconocidas ficciones bélicas como Band of Brothers, The Pacific y Masters of the Air, proyectos que consolidaron su vínculo con las historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

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