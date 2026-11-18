El Gobierno de Mendoza presentó Tokenizate, un sistema digital que permitirá registrar bienes usados y asociarlos a la identidad digital de sus propietarios, con el objetivo de prevenir estafas, dificultar la comercialización de objetos robados y facilitar su recuperación. La iniciativa fue anunciada por Seguridad y se enmarca en la Ley provincial 9556 de Bienes Muebles Usados.

La plataforma estará integrada a Mendoza por Mí y permitirá registrar bicicletas, celulares, computadoras portátiles, tablets y cámaras fotográficas. La adhesión será voluntaria y gratuita, y cada bien contará con un activo digital o token que reunirá sus principales características y permitirá documentar los cambios de titularidad mediante tecnología blockchain. En el caso de las bicicletas, el dato obligatorio será el número de serie del cuadro, mientras que los usuarios podrán agregar fotografías, facturas de compra e información sobre componentes y accesorios. El registro no reemplazará la documentación que acredita la propiedad.

Uno de los principales objetivos es ofrecer mayores garantías en las compraventas de bienes usados entre particulares. Antes de concretar una operación, los interesados podrán consultar los datos identificatorios del objeto y verificar si cuenta con un reporte de robo. Cuando se realice una venta, el propietario podrá iniciar la transferencia desde la aplicación y el comprador deberá aceptarla con su identidad digital. La herramienta no funcionará como un sitio de compraventa, sino como un mecanismo para aportar información y reducir los riesgos de estafas. «Buscamos que cualquier persona que quiera comprar un bien usado pueda validar que realmente existe y que quien se lo está ofreciendo es su dueño», explicó Biskupovich.

En caso de robo, el titular podrá generar una alerta vinculada al número de identificación y a los datos previamente registrados. Esta información permitirá a la Policía de Mendoza identificar con mayor rapidez los objetos recuperados durante allanamientos y otros procedimientos, y facilitar su restitución. Además, el sistema complementará las tareas de ciberpatrullaje del Laboratorio Forense Digital y la Oficina de Investigaciones para detectar bienes sustraídos que se ofrecen en internet. La iniciativa también prevé una integración con el Ministerio Público Fiscal para facilitar la denuncia desde la aplicación. Mientras se realizan las pruebas con un grupo reducido de usuarios, los ciudadanos ya pueden validar su identidad en Mendoza por Mí, requisito necesario para acceder al servicio. La resolución que habilitará su funcionamiento será publicada la próxima semana.