Todos por Emi: Andes Talleres prepara una jornada solidaria este fin de semana

Este sábado 30 de mayo, el Club Andes Talleres será escenario de una jornada deportiva y solidaria organizada junto a la Municipalidad de Godoy Cruz, Club Godoy Cruz Antonio Tomba, INCAIMEN (Instituto Coordinador de Ablación e Implantes de Mendoza) y la Federación Mendocina de Básquet (FBPM), en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

La actividad se desarrollará desde las 15:30 en el Estadio Ingelmo Nicolás Blázquez y tendrá como objetivo principal concientizar sobre la importancia de la donación de órganos, una práctica que puede salvar vidas. Además, participarán leyendas de Andes Talleres y Godoy Cruz.

La iniciativa cobra un significado especial por la situación que atraviesa Emilia, una niña mendocina de 12 años y jugadora de básquet de Andes Talleres, quien permanece internada en Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón.

Cronograma de la jornada

Habrá un partido entre Figuras del Futbol históricas de Talleres frente a al Club Godoy Cruz Antonio Tomba.

Paralelamente, habrá partidos de Básquet, deporte del que Emi es parte, arrancando por un partido de Infantiles entre Talleres y el Tomba; pero una vez jugado esos cuartos, los invitamos a enviar unas 6/7 jugadoras de cada Club, para que hagan pequeños cuartos inter-categorías entre los equipos de Básquet.

También habrá un sorteo de varios premios en la Jornada, y lo recaudado será destinado a la familia de Emi, para afrontar los gastos.