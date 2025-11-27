Todos a bordo: así quedaron conformados los cruces de cuartos de final del Clausura 2025

Cada vez falta menos para conocer al campeón del torneo Clausura 2025. Con ocho equipos todavía en la carrera por alcanzar la cima, el camino hacia el trofeo se hace cada vez más estrecho. Luego de que Tigre dejara en el camino a Lanús, quedaron confirmadas las llaves de los cuartos de final.

Uno de los cruces más atractivos será el que disputen en la Bombonera Boca Juniors y Argentinos Juniors, dos de los grandes candidatos a consagrarse campeón. Cabe destacar que a lo largo del año fueron dos de los conjuntos -por detrás de Rosario Central- que más puntos sacaron en la tabla anual.

Por el mismo lado del cuadro que Boca y Argentinos aparecen Racing y Tigre. La Academia, que eliminó de manera agónica a River se juega en el Clausura su última ficha para clasificar a la próxima Copa Libertadores, competencia que en la edición 2025 lo tuvo como protagonista. Por su parte, el Matador de Victoria eliminó a domicilio a Lanús, que llegaba con los ánimos por las nubes tras su reciente consagración en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero dirimirán uno de los boletos a semifinales. EL Pincha llega inmerso en una polémica con AFA por haber cuestionado el campeonato que se le otorgó a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sacó en la tabla anual y por haberse negado a hacerle el pasillo de campeón al Canalla; mientras que el Ferroviario había eliminado a San Lorenzo.

Finalmente, Gimnasia La Plata -que en la instancia previa venció a Unión de Santa Fe- deberá medirse con Barracas Central, que llega envalentonado tras superar al Deportivo Riestra habiendo jugado todo el tiempo suplementario con un jugador menos.

Los cruces de cuartos de final del Clausura

Boca Juniors-Argentinos Juniors

Racing-Tigre

Estudiantes de La Plata-Central Córdoba de Santiago del Estero