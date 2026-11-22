El 8 de junio de 2003, Fabricio Moyano, de 17 años, ingresaba al hospital Lagomaggiore con quemaduras graves. Tras 12 días de agonía, su cuerpo dijo basta y murió. El hecho fue judicializado con el objetivo de esclarecer qué sucedió aquella fatídica noche en las afueras del local bailable “Malake”, en Vista Flores, Tunuyán. Sin embargo, luego de varios años, la causa se archivó en medio de cuestionamientos y un manto de dudas res pecto del accionar judicial. Este domingo Fabricio cumpliría 41 años y más de dos décadas después su madre, Noemí Amaya, sigue reclamando justicia. Su dedo señala a (entre otros) Ricardo Pont, por entonces intendente de la comuna. “Todo Tunuyán sabe lo que pasó”, sentencia.

Fabricio era un joven alegre, muy apegado a su mamá y solidario. Según relata su madre, disfrutaba de estar en su casa, compartir tiempo con sus hermanos y ayudar a quienes lo necesitaban. Además, dedicaba parte de su tiempo a fabricar artesanías y a jugar al vóley. “Vivíamos riéndonos todo el tiempo”, recuerda Noemí en diálogo con Diario NDI. Su vida transcurría en los carriles normales de una persona de su edad. Hasta el 8 de junio de 2003.

De la noche en el boliche al fatídico desenlace de Fabricio Moyano

Originalmente, Fabricio no tenía previsto concurrir al boliche. Sin embargo, por insistencia de un grupo de vecinos, terminó accediendo. En ese marco, Noemí recuerda que no estaba convencida de que fuera y fue un pedido de su hijo el que terminó torciendo su voluntad: “Él tenía programada una intervención quirúrgica por una bolita de grasa en la cabeza…yo le decía que se tenía que cuidar, pero él me dijo que era su última oportunidad de juntarse antes de la operación”, relata la madre del joven.

Sin embargo, desde el momento en el que Fabricio cruzó la puerta, ella nunca estuvo tranquila. Según recuerda, miraba una y otra vez el reloj, dirigía su mirada hacia afuera… durante horas, un mal presentimiento se adueñó de sus pensamientos. H asta que llegó la noticia. “Cerca de las 5:30 escuché pasar a los bomberos. ‘¿No irán hasta donde está Fabricio?’, me preguntaba… al rato llegó un auto del que se bajó un grupo de chicos y se dirigieron a la casa del vecino. Yo me preocupé porque pensé que podría haberle pasado algo al hijo de un vecino. Después me tocaron la puerta y me dijeron ‘le traemos esto de su hijo’ y me dieron su billetera, y me dijeron que lo habían internado”. Noemí salió inmediatamente de su casa rumbo al hospital.

Al llegar al hospital Scaravelli, le informaron que había sido trasladado al Lagomaggiore debido a que tenía el 70% del cuerpo quemado. En ese marco, le hicieron una advertencia que la hizo salir desesperada en busca de un traslado a la Ciudad de Mendoza: “Si quiere encontrar vivo a su hijo, apúrese”.

Cuando finalmente llegó al hospital Lagomaggiore, encontró a su hijo en terapia intensiva. Una médica la apartó y le preguntó si padecía alguna enfermedad antes de darle la noticia: Fabricio podía vivir apenas unas horas. “Estaba totalmente quemado entero por dentro. No por fuera, sino por dentro”, le explicó. El joven tenía las manos vendadas, respiraba con asistencia y no podía hablar. Su estado obligó a los médicos a realizarle una traqueotomía. Tan crítico era el estado que, incluso, un profesional llamó a Noemí y a su hija para que se despidieran.

Pero Fabricio las sorprendió. Cuando las vio entrar, recuerda Noemí, levantó las manos y alcanzó a hablar, casi en un susurro: “Hola, mami yo estoy bien, yo voy a salir de esto”.

Pese a los pronósticos iniciales, que no le daban más de un puñado de horas de vida, el joven permaneció internado durante doce días. Sin embargo, Noemí conocía la gravedad de las lesiones. “Yo sabía que mi hijo se iba a morir, porque me lo había d icho el médico. Pero yo no quería dar el brazo a torcer. Yo decía: ‘No, tiene que salir, tiene que salir'”.

La última noche, cerca de las 23, Noemí recibió un llamado para que fuera a verlo porque estaba agitado. Ella se quedó un rato a su lado y, cuando se retiraba, un enfermero volvió a llamarla: su hijo quería hablarle. “Me abraza y me dice: ‘Bésame, pero bésame, todo el cuerpo bésame’. Yo le besé hasta las piernas y me dijo: Me siento orgulloso de tenerte como madre'”. Fue la última vez que vi o con vida a su hijo.

A la mañana siguiente, Noemí fue a preguntar por él y un enfermero le comunicó que había muerto. Nadie le había avisado, pese a que ella y otros familiares habían pasado la noche junto a la puerta de terapia. “Si yo no voy y pregunto, a mí no me dicen que había fallecido. Nunca me dieron explicación de nada”, contó.

Las acusaciones de Noemí Amaya contra Ricardo Pont

En ese contexto, cuando habían pasado unos pocos días de la muerte de Fabricio, aparece un nombre en el relato de Noemí que pasa a estar en el centro de la escena: Ricardo Pont. Amaya cuenta que el por entonces intendente comenzó a acercarse para ofrecerle distintas cosas: desde elementos para cerrar un lote hasta un sobre con dinero. “Un día apareció un hombre, Estrella, con un sobre y me dice ‘esto lo manda Ricardo Pont’. Digo: ‘Ricardo Pont, ¿qué es lo que quiere Ricardo Pont conmigo?’”. Su respuesta ante el ofrecimiento de dinero fue contundente: “Mirá, decile que se guarde sabés a dónde la plata…”. En ese momento, recuerda, pudo ver un auto con vidrios polarizados en las afueras de su domicilio, el cual según le indicarían vecinos habría estado conducido por el propio Pont. “Algo quería tapar”, sostiene Amaya.

Que rechazara el dinero no quiere decir que le sobraran recursos. De hecho, recuerda que en ese entonces no tenía cómo afrontar los gastos de un abogado. Por eso aceptó una recomendación para tomar los servicios de un estudio jurídico de Mendoza. Luego de un tiempo en el que las acciones de sus representantes legales no avanzaban conforme a lo deseado, decidió ir a hablar con una de las abogadas. Su sorpresa en ese momento fue mayúscula. “Me dice ‘lo que pasa es que estoy ayudando a Ricardo Pont’ (…) ‘Le estamos haciendo política a Ricardo Pont. Él es el que me paga sus honorarios'”, recordó Amaya. Desde ese momento, no volvió a tener contacto con el estudio.

Para ese entonces, Amaya ya manejaba una hipótesis concreta: a su hijo lo habían matado por error. Y es justamente allí donde el exintendente entraría en juego. Según la información que la madre de la víctima maneja, el objetivo habría sido otro joven que físicamente era parecido a Fabricio y que habría tenido algún tipo de vínculo con la hija de Pont. En su momento había trascendido que se trataba de algo sentimental, aunque Amaya apunta a un tema de “drogas”.

Otro aspecto por el que Pont es señalado por Amaya es un presunto vínculo con el juez Ugarte. En ese sentido, incluso resalta que el magistrado en más de una ocasión defendió al por entonces intendente, y hasta asegura que su secretaria era Susana Sánchez, esposa del jefe comunal.

Los cuestionamientos y sospechas en la causa judicial

Antes de morir, durante una de las conversaciones que mantuvo en esos días de agonía, Noemí asegura que recibió un mensaje por parte de su hijo que le resultó revelador, y que fue el puntapié inicial de su incansable búsqueda de la verdad. “Me hizo correr un poquito para atrás y me dijo que lo escuchara bien, que abriera bien los oídos “, recuerda antes de comenzar con el relato de los detalles de los dichos de Fabricio.

En ese momento, Noemí recuerda que el joven le hacía señas para indicarle que había cuatro personas que lo había abordado y movían el automóvil, un Ford Falcon, y que hacía ademanes como para explicar la presencia de una botella. “’Nafta, nafta’, me decía”, afirma la madre de la víctima. Fue en ese momento en el que ella le preguntó: “¿Qué, te dieron de tomar nafta? Yo le decía: ‘Papito, ¿vos la tragaste?’. Y me decía que sí, que le había quemado todo adentro. Y me hacía que le ardía, que le molestaba”. Un dato que ella no quiere dejar pasar por alto es que “la enfermera escuchó todo, cuando él me decía que eran cuatro quiere dejar pasar por alto es que “la enfermera escuchó todo, cuando él me decía que eran cuatro personas que le habían dado de tomar nafta y lo prendieron fuego”.

Con Fabricio todavía agonizando, comenzó la odisea judicial de Noemí, la cual 23 años después todavía está lejos de terminar. La causa terminó en las manos del juez Fernando Ugarte, a quien Noemí Amaya fue a ver mientras su hijo estaba en el hospital. “Me dijo que era imposible que en el estado en el que mi hijo estaba pudiera haberme dicho algo”, remarca la mujer, que asegura que desde un principio el magistrado desestimó sus testimonios y los elementos probatorios que quiso ir incorporando al expediente.

Incluso, sus cruces con el juez se dieron desde bien temprano en la causa. Noemí recuerda que un día que lo fue a ver, el magistrado la recibió en su despacho. “Me hace pasar y agarró el papel así y me lo tira y me dice: ‘¿Cómo cree que no l o van a matar? Mire, si su hijo era adicto a la marihuana’. Yo no entendí más nada”, relata Amaya, quien luego asegura que Fabricio no se drogaba. Si bien el informe toxicológico que le mostraron era positivo por marihuana, la madre del joven asegura que una doctora del hospital le aseguró que, si la víctima hubiera estado bajo los efectos de dicha droga, no hubiera “aguantado tantos días”.

Ese informe toxicológico no es lo único cuestionado en el expediente. Amaya reclama que muchos testigos no se presentaron a declarar, y que incluso algunos habrían prestado falso testimonio. En ese sentido, pese a que hay testimonios que indican que la ropa de Fabricio se incendió, su reconstrucción de los hechos indica que “el auto no se había prendido fuego mientras estuvo mi hijo adentro”, sino que esto ocurrió cuando “abrieron las cuatro puertas”.

Este contrapunto abrió las puertas a otro cuestionamiento: las pericias. Según cuenta Noemí, hubo tres informes con conclusiones diferentes: uno indicaba que la ropa estaba totalmente quemada; otro atribuía el daño al calor; y un tercero describía el pantalón y la zapatilla empapados en su parte delantera.

En ese sentido, la vestimenta que Fabricio llevaba esa noche pasó a ocupar un papel central en las críticas sobre los procedimientos judiciales. Según relata la madre del joven, la ropa apareció a los días a unas tres cuadras de su casa. Estos elementos fueron llevados a la Justicia, pero el juez no los aceptó como pruebas debido a que “podrían haber sido manipulados” manipulados”. En este punto cabe resaltar que Amaya sostiene que su hijo ingresó al hospital solo con un pantalón, medias de algodón y sin remera ni calzado. La ropa que dicen que llevaba nunca la encontramos y nunca supimos qué ropa era”, sostiene.

También quedó bajo la lupa de Amaya un documento del hospital que describía a Fabricio con ojos marrones, barba y bigote, y con la dentadura completa. “Mi hijo tenía ojos claros y mi hijo nunca se afeitó y le faltaban dos muelas”, remarca. En paralelo, también cuestiona el acta de defunción, que consigna como motivo de muerte “a determinar”.

Además de lo relacionado a las pericias, hay otro hecho que Noemí denuncia: la desaparición de un video clave en el que se lo ve a su hijo en la noche del 8 de junio de 2003. En ese archivo, señala la madre de la víctima, se podía observar a dos personas vinculadas al municipio hablando con su hijo. “¿Qué fueron ellos a hablar con mi hijo? De ahí se ve la gente que sale del boliche, que eso me sirvió para ir a ver a esa gente”, cuestiona.

Ante este panorama que recrea, Noemí recuerda que fue ella misma quien impulsó la investigación. “Yo actuaba como fiscal, porque nadie hacía nada. Salí con mi bicicleta a recorrer locales e ir preguntando si alguien sabía o había visto algo”.

Diez años después de la muerte de Fabricio Moyano, apareció una testigo

Tras una década buscando pruebas y personas que quisieran testificar, Noemí recibió una noticia inesperada. Una chica que estuvo la noche en la que Fabricio ingresó al hospital con quemaduras se contactó para decirle que estaba dispuesta a hablar.

Según recuerda Amaya, el relato de la joven indicaba que cuatro hombres abordaron a Fabricio y lo llevaron a un lugar apartado, donde lo habrían golpeado y obligado a tomar nafta. La declaración luego sería reafirmada ante un escribano, e incluso Noemí sostiene que la mujer puso a disposición el chip el celular que usaba en ese entonces, en el que habría guardado un mensaje que le pedía a su padre que la fuera a buscar “porque prendieron fuego a un pibe”.

Pese a esto, Noemí contó que cuando le llevó la información al juez Ugarte, éste desestimó el testimonio: “Me dijo ‘no, nada que ver, esta chica ni siquiera lo conoce a su hijo'”. También contó que, en una oportunidad, el magistrado le habría dicho que fuera al hospital a hacerse estudios porque no estaba bien de la cabeza. “Yo le dije: ‘¿Y usted no se ha dado cuenta de que lo que yo tengo es dolor?’. No es que yo esté loca”, recordó.

Una causa que cambia de manos, una jueza apartada e imputados sobreseídos

En la causa fue imputado por homicidio culposo Sebastián Maldonado, el dueño del vehículo involucrado. Sin embargo, y tras un mea culpa de la fiscalía, fue sobreseído.

Ya en 2015, con Adriana Cerini al frente del caso, el expediente avanzó. La magistrada en calidad de subrogante imputó por homicidio agravado y premeditado en concurso real por dos o más personas y por alevosía a José Freites y a Orlando Velardes, ambos empleados municipales de Tunuyán. Para proceder con la imputación, se basó en el relato de un testigo de identidad reservada que aseguró haberlos visto cuando atacaban a Moyano.

Pese a los avances en el expediente, Cerini fue apartada del caso. Al poco tiempo, los imputados fueron absueltos y la causa se archivó.

Las amenazas que la obligaron a mudarse y su infatigable búsqueda de justicia

Más allá de los contratiempos que debió afrontar en la causa, hubo situaciones de su vida cotidiana que la iban desgastando, tanto a ella como a su entorno. Según recordó Amaya, recibió llamados telefónicos de carácter intimidatorios, la persona que la acercó al primer estudio jurídico que la representó en la causa comenzó a rondar su negocio y hasta denuncia que la visitaban en un colegio en el que trabajaba.

“Tuve que cerrar el negocio”, asegura. Tras eso, también dejó su trabajo y se fue a vivir a Necochea, donde residió por cinco años. Sin embargo, tiempo después, decidió regresar a Mendoza. “Un día me puse a pensar: ‘¿Por qué me tengo que ir yo? Yo no hice nada'”, recordó.

Ya de regreso en la provincia, y pese a las malas experiencias previas, Noemí Amaya decidió empezar nuevamente de cero. Que la causa haya sido archivada no es in obstáculo que la vaya a detener. Según le explicó a Diario NDI, su intención es hacerse con un letrado de confianza que le per mita impulsar nuevamente la causa. Su objetivo es el mismo que la empuja desde hace 23 años: obtener justicia por su hijo, Fabricio Moyano.