Realizados los pesajes en el Salón Malvinas Argentinas de la Municipalidad de Las Heras, se vivirá otra edición, la octava, de Cuna de Campeones, espectáculo que es organizado por la Promotora Pandolfino Box, fiscalizado por la Federación Mendocina de Box y solventado por la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras.

Kevin Muñoz (57 kilos) será el gran protagonista del Cuna de Campeones VIII que tendrá además de este, otros 18 combates amateurs.

La mesa académica de la conferencia de prensa estuvo conformada por los promotores Jorge y Renzo Pandolfino, el Jefe de Gobierno de Las Heras, Gustavo López, el Director de Deportes de Las Heras, Santiago Vahía, el ex campeón mundial Pablo Chacón y los boxeadores Kevin Muñoz y Enzo Bahiano Muñoz (57 kilos).

“Será una hermosa velada con boxeador que emergen y buscan posicionarse en el profesionalismo. Hay gran expectativa y espero que podamos presenciar grandes combates” señaló Gino Renzo Pandolfino, responsable de la organización.

Cartelera profesional

Combate de fondo – Categoría Pluma seis asaltos: Kevin Muñoz – Enzo Bahiano Muñoz

Combate Semifondo – Categoría Superwelter seis asaltos: Soledad Ferreyra – Yoana Rodríguez.

Combate Preliminar: Categoría Welter a seis asaltos: Lautaro González – Luis Santillán.

Combate Preliminar – Categoría Pesado cuatro asaltos: Joel Simón – Ignacio Farías.

Combate Preliminar – Categoría Supergallo 4 asaltos: Jimena Arias – Estefanía Salerno

Peleas amateurs del Cuna de Campeones

Pelea 1 – Categoría 46 kilos mayores: Tiziano Chirino (Chacón) – Ignacio Ávalos (Las Heras).

Peleas 2 – Categoría 72 kilos cadetes: Teo Chacón (Arias) – Máximo Morales(Gambeta).

Pelea 3 – Categoría 63 kilos cadetes: Dominio Narváez (González) – Benjamín Baigorria (Arévalo).

Pelea 4 – Categoría 56 kilos menores: Ángeles Rosales (Herrera) – Aisha Herrera (Belgrano).

Pelea 5 – Categoría 25 kilos menores: Daiara Tapia (Chacón) – Martina Cortéz (Arévalo).

Pelea 6 – Categoría 46 kilos mayores: Emanuel Quiroga (Corro) – Lucas Albarracín (Cisterna).

Pelea 7 – Categoría 69 kilos mayores: Thiago Guzmán (Andrada) – Bruno Otiñano (Arévalo).

Pelea 8 – Categoría 48 kilos mayores: Macarena Fernández (Chacón) – Celeste Rivero (Gambeta).

Pelea 9 – Categoría 60 kilos mayores: Zoe Alegrete (Leiva) – Yuma Díaz (Gambeta).

Pelea 10 – Categoría 64 kilos mayores: Pablo Mansilla (Chacón) – Franco Bernardeu (Andrada).

Pelea 11 – Categoría 52 kilos cadetes: Hernán Villegas (Belgrano) – Jonás Gómez (Arévalo).

Pelea 12 – Categoría 56 kilos juveniles: Enzo Guajardo (Chacón) – Octavio Giménez (Andrada).

Pelea 13 – Categoría 60 kilos cadetes: Thiago Páez (González) – Maicol Vergara (Belgrano).

Pelea 14 – Categoría 56 kilos mayores: Emanuel Alonso (Chacón) – Alam Forquera (Belgrano).

Pelea 15 – Categoría 64 kilos mayores: Elio Morán (Morán) – Ángel Vega (Estrella).

Pelea 16 – Categoría 52 kilos mayores: Kevin Depiano (Chacón) – Juan López (Tupungato).

Pelea 17 – Categoría (a resolver): Eduardo Chavantes (Chacón) – Daniel Olmedo (Tupungato).

Pelea 18 – Categoría Cadetes 57 kilos cadetes: Bautista Scaiola (Leiva) – Pablo Garay (Javier Chacón).