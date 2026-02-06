Todo lo que tenés que saber para disfrutar la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Vendimia. El encuentro será este viernes 6 de febrero en el Parque Cívico, ubicado en la intersección de España y Virgen del Carmen de Cuyo, con entrada libre y gratuita. La propuesta comenzará a las 20.30 y promete convocar a vecinos, turistas y mendocinos para celebrar una de las fiestas más representativas de la identidad provincial.

El acto central llevará por nombre “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” y está previsto para las 22. Antes, el público podrá disfrutar de una previa con música en vivo y la presentación de las 10 candidatas que aspiran a convertirse en la nueva reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza, sucediendo a Juliana Zalazar y Agustina Capó.

Para garantizar la comodidad de los asistentes, se dispondrán alrededor de 5.000 sillas, además de un sector de picnic, un patio gastronómico y servicios distribuidos en todo el predio. El ingreso del público estará habilitado desde las 19.

Quienes asistan en vehículo particular podrán utilizar el estacionamiento medido en las inmediaciones del Parque Cívico, con un valor fijo de 5.000 pesos. También habrá espacios reservados para personas con discapacidad que cuenten con certificado CUD.

El espectáculo artístico contará con 12 cuadros narrativos que, a través de una metáfora vinculada al crecimiento de la vid, relatan el camino del esfuerzo colectivo y la transformación que da origen al vino. Más de 300 artistas participarán de la puesta en escena, acompañados por música en vivo y una escenografía especialmente diseñada para la ocasión.

Esta edición tiene un valor especial, ya que se enmarca en el 90° aniversario de la Vendimia en Mendoza, reforzando el sentido de pertenencia y el homenaje a las tradiciones vitivinícolas de la provincia.

Al cierre del acto central se realizará la elección de la reina y la virreina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026, quienes representarán al departamento en la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia, que se celebrará en marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.