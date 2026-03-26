Todo listo para el Festival Música Clásica por los Caminos del Vino 2026

Mendoza se prepara para una nueva edición del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino, uno de los ciclos culturales más importantes de la provincia, que este 2026 volverá a reunir a artistas locales, nacionales e internacionales.

La propuesta se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril y ofrecerá una serie de conciertos en distintos puntos del territorio mendocino, con escenarios que incluyen bodegas, iglesias, espacios culturales y paisajes emblemáticos.

Como en cada edición, el festival buscará acercar la música clásica a públicos diversos, combinando el patrimonio cultural con el entorno turístico de la provincia. La iniciativa forma parte de una política que apunta a descentralizar la oferta artística y llevar espectáculos de calidad a diferentes departamentos.

Además, el ciclo mantendrá su carácter federal y participativo, con músicos seleccionados a través de convocatorias abiertas que permiten la inclusión de intérpretes de distintos puntos del país.

Con más de dos décadas de historia, este festival se consolidó como un clásico del calendario cultural mendocino, especialmente durante la temporada de otoño y Semana Santa, cuando también se potencia el turismo en la región.

Para consultar el cronograma completo de conciertos, ingresar aquí.

En cuanto a las entradas, el festival mantendrá su tinte solidario. Por ello, para los conciertos que así lo requieran, se entregarán dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos, destinada al Banco de Alimentos de Mendoza, institución que trabaja junto a distintas organizaciones de la provincia y comedores municipales.

El canje de entradas en el Gran Mendoza se realizará a partir del jueves 26, en la Subsecretaría de Cultura, de 10 a 17. En el caso de los departamentos más alejados, la organización se coordina a través de los municipios.