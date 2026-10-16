Todo definido: se confirmaron los rivales y las sedes para los partidos de la Selección argentina en noviembre

Luego de que se cayera la gira por Asia, y de días de especulaciones, finalmente la Selección Argentina ya tiene definida su agenda para la última fecha FIFA de 2026. El equipo de Lionel Scaloni cerrará el año con dos amistosos en el país.

Tras confirmarse que el primer encuentro será ante Uruguay, en las últimas horas se conoció el último detalle que faltaba para completar el calendario.

El segundo compromiso será frente a Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, la Albiceleste tendrá dos presentaciones en territorio argentino antes de finalizar un año marcado por fuertes cambios y expectativas sobre el futuro del seleccionado.

Todos los detalles de los amistosos de la Scaloneta

El primer partido será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, en Buenos Aires. La Celeste será el primer rival de una doble jornada que le permitirá al conjunto nacional cerrar la actividad de 2026 ante su público.

Cuatro días después, Argentina se medirá con Costa Rica en Córdoba. La elección del Mario Alberto Kempes responde a la buena recepción que tuvo la Selección en su anterior presentación en dicha provincia.

La sede cordobesa se impuso a otras alternativas que estaban en consideración, entre ellas el Monumental, el Gigante de Arroyito y el Estadio Tricampeones del Mundo – Diego Armando Maradona, el ex Único de La Plata.

Por qué se cayó la gira por Asia

En un primer momento, la planificación de la Selección contemplaba un viaje a Asia para enfrentar a Arabia Saudita e India. Sin embargo, la posibilidad quedó descartada por una combinación de dificultades logísticas, cuestiones económicas y los cambios en el escenario del equipo nacional.

A partir de esa situación, la AFA avanzó con una alternativa para disputar los últimos amistosos del año en Argentina. Así quedaron definidos los cruces ante Uruguay y Costa Rica, con Buenos Aires y Córdoba como sedes.