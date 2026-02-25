Search
Todo definido: ¿cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para Independiente Rivadavia-River?

La Lepra recibirá este lunes al Millonario en el Malvinas Argentinas. Ya se oficializaron todos los detalles sobre la venta de entradas para no socios. Habrá parcialidad "neutral".

Que Independiente Rivadavia está atravesando, posiblemente, el mejor momento de su centenaria historia no es novedad. Puntero de la zona “B” y de la tabla anual de la Primera División , el equipo de Alfredo Berti se prepara para recibir -tras su visita al Cilindro de Avellaneda- a River Plate, que vive momentos convulsos tras la salida de un ídolo como Marcelo Gallardo.

En ese marco, aprovechando su inmejorable presente y la convocatoria del Millonario, la Lepra mudará su localía al Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo, a partir de las 21:30.

Con la fecha del evento a la vuelta de la esquina, desde las redes oficiales de la Lepra dieron a conocer los detalles sobre la venta de entradas para no socios, así como también la información pertinente a los ingresos al estadio.

Según lo detallado, las tarifas para no socios oscilarán entre los $40.000 (popular sur) y los $80.000 (platea cubierta).

Por otro lado, cabe destacar que también se venderán localidades paraneutrales“, las cuales irán desde $60.000 (popular norte) y $100.000 (platea cubierta norte).

Cabe resaltar que las entradas para no socios y “neutrales” estarán a la venta en la plataforma Global Fan. En el caso de los socios, podrán ingresar al estadio con la cuota al día.

Otro detalle a destacar es que los menores de 12 años abonarán el 50% de los valores informados.

Además, para quienes se movilicen en vehículo propio, se informó que el valor de la playa de estacionamiento será de $50.000.

En cuanto a los accesos, la parcialidad azul ingresará por calle Carlos Thays, mientras que los “neutrales” lo harán por Avenida Libertador.

Los valores de las entradas para ver Independiente Rivadavia-River Plate

Entradas para NO SOCIOS

  • Popular Sur CSIR: $40.000
  • Platea Descubierta CSIR: $60.000
  • Platea Cubierta CSIR: $80.000
  • Playa Oficial CSIR: $50.000

Entradas para NEUTRALES

  • Popular Norte Neutral: $60.000
  • Platea Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años tienen 50% de descuento.

Accesos al estadio

Hinchas de Independiente Rivadavia

Ingresan por calle Carlos Thays.

Sectores habilitados: Popular Sur, Platea Descubierta, Platea Cubierta Sur, Playa Oficial.

Público Neutral

Ingreso por Avenida Libertador.

Ubicación: Popular Norte y Platea Cubierta Norte.

