Todo definido: ¿cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para Independiente Rivadavia-River?

Que Independiente Rivadavia está atravesando, posiblemente, el mejor momento de su centenaria historia no es novedad. Puntero de la zona “B” y de la tabla anual de la Primera División , el equipo de Alfredo Berti se prepara para recibir -tras su visita al Cilindro de Avellaneda- a River Plate, que vive momentos convulsos tras la salida de un ídolo como Marcelo Gallardo.
En ese marco, aprovechando su inmejorable presente y la convocatoria del Millonario, la Lepra mudará su localía al Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo, a partir de las 21:30.
Con la fecha del evento a la vuelta de la esquina, desde las redes oficiales de la Lepra dieron a conocer los detalles sobre la venta de entradas para no socios, así como también la información pertinente a los ingresos al estadio.
Según lo detallado, las tarifas para no socios oscilarán entre los $40.000 (popular sur) y los $80.000 (platea cubierta).
Por otro lado, cabe destacar que también se venderán localidades para “neutrales“, las cuales irán desde $60.000 (popular norte) y $100.000 (platea cubierta norte).
Cabe resaltar que las entradas para no socios y “neutrales” estarán a la venta en la plataforma Global Fan. En el caso de los socios, podrán ingresar al estadio con la cuota al día.
Otro detalle a destacar es que los menores de 12 años abonarán el 50% de los valores informados.
Además, para quienes se movilicen en vehículo propio, se informó que el valor de la playa de estacionamiento será de $50.000.
En cuanto a los accesos, la parcialidad azul ingresará por calle Carlos Thays, mientras que los “neutrales” lo harán por Avenida Libertador.
Los valores de las entradas para ver Independiente Rivadavia-River Plate
Entradas para NO SOCIOS
- Popular Sur CSIR: $40.000
- Platea Descubierta CSIR: $60.000
- Platea Cubierta CSIR: $80.000
- Playa Oficial CSIR: $50.000
Entradas para NEUTRALES
- Popular Norte Neutral: $60.000
- Platea Cubierta Norte Neutral: $100.000
Menores de 12 años tienen 50% de descuento.
Accesos al estadio
Hinchas de Independiente Rivadavia
Ingresan por calle Carlos Thays.
Sectores habilitados: Popular Sur, Platea Descubierta, Platea Cubierta Sur, Playa Oficial.
Público Neutral
Ingreso por Avenida Libertador.
Ubicación: Popular Norte y Platea Cubierta Norte.