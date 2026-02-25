Todo definido: ¿cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para Independiente Rivadavia-River?

Que Independiente Rivadavia está atravesando, posiblemente, el mejor momento de su centenaria historia no es novedad. Puntero de la zona “B” y de la tabla anual de la Primera División , el equipo de Alfredo Berti se prepara para recibir -tras su visita al Cilindro de Avellaneda- a River Plate, que vive momentos convulsos tras la salida de un ídolo como Marcelo Gallardo.

En ese marco, aprovechando su inmejorable presente y la convocatoria del Millonario, la Lepra mudará su localía al Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo, a partir de las 21:30.

Con la fecha del evento a la vuelta de la esquina, desde las redes oficiales de la Lepra dieron a conocer los detalles sobre la venta de entradas para no socios, así como también la información pertinente a los ingresos al estadio.

Según lo detallado, las tarifas para no socios oscilarán entre los $40.000 (popular sur) y los $80.000 (platea cubierta).

Por otro lado, cabe destacar que también se venderán localidades para “neutrales“, las cuales irán desde $60.000 (popular norte) y $100.000 (platea cubierta norte).

Cabe resaltar que las entradas para no socios y “neutrales” estarán a la venta en la plataforma Global Fan. En el caso de los socios, podrán ingresar al estadio con la cuota al día.

Otro detalle a destacar es que los menores de 12 años abonarán el 50% de los valores informados.

Además, para quienes se movilicen en vehículo propio, se informó que el valor de la playa de estacionamiento será de $50.000.

En cuanto a los accesos, la parcialidad azul ingresará por calle Carlos Thays, mientras que los “neutrales” lo harán por Avenida Libertador.

Los valores de las entradas para ver Independiente Rivadavia-River Plate

Entradas para NO SOCIOS

Popular Sur CSIR: $40.000

Platea Descubierta CSIR: $60.000

Platea Cubierta CSIR: $80.000

Playa Oficial CSIR: $50.000

Entradas para NEUTRALES

Popular Norte Neutral: $60.000

Platea Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años tienen 50% de descuento.

Accesos al estadio

Hinchas de Independiente Rivadavia

Ingresan por calle Carlos Thays.

Sectores habilitados: Popular Sur, Platea Descubierta, Platea Cubierta Sur, Playa Oficial.

Público Neutral

Ingreso por Avenida Libertador.

Ubicación: Popular Norte y Platea Cubierta Norte.