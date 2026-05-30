Todo definido: así será la hoja de ruta de la Selección para el Mundial 2026

La cuenta regresiva ya se activó. A falta de escasos días para el inicio del Mundial 2026, y con los 26 convocados ya confirmados por Lionel Scaloni, la Selección argentina tiene prácticamente definida toda su logística. De este modo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) delineó los detalles de la hoja de ruta de la Scaloneta, que tendrá su base de operaciones en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, desde donde afrontará la preparación y gran parte de su participación en la Copa del Mundo.

El centro de entrenamiento elegido es el Sporting KC Training Centre, un complejo inaugurado en 2018 y perteneciente al Sporting Kansas City. El predio cuenta con varias canchas de fútbol y está ubicado en el área metropolitana de la ciudad, entre los ríos Kansas y Missouri. La zona se caracteriza por condiciones climáticas cambiantes durante esta época del año, con altas temperaturas, humedad y posibilidad de tormentas.

¡CADA VEZ FALTA MENOS! 🇦🇷⚽



La recorrida por el vestuario del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City donde entrenará la Selección Argentina como preparación para el #MundialEnDSPORTS.



🎙️ @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/SB9VmknqDI — DSPORTS (@DSports) May 29, 2026

En cuanto al alojamiento, la delegación se hospedará en el hotel Origin, un establecimiento inaugurado recientemente y que ultimaba trabajos de remodelación para recibir al seleccionado argentino. Entre las mejoras se destaca la incorporación de un gimnasio de grandes dimensiones destinado exclusivamente al plantel. El hotel se encuentra a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y está emplazado en una zona céntrica con vistas al río Missouri.

La Albiceleste viajará hacia Norteamérica en las próximas horas y comenzará los entrenamientos el lunes en Kansas City. Allí trabajará durante toda la semana antes de trasladarse a Texas, donde disputará el primero de los amistosos preparatorios.

El sábado 6 de junio enfrentará a la selección de Honduras en College Station. Luego permanecerá en Texas hasta emprender viaje hacia Alabama para medirse el martes 9 de junio con Islandia, en la ciudad de Auburn.

Tras ese compromiso, el equipo regresará a Kansas City para completar la puesta a punto antes del estreno mundialista. El debut de Argentina en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio frente a Argelia, precisamente en la ciudad que funcionará como su cuartel general.

La segunda presentación llegará el lunes 22 de junio ante Austria, en Arlington, Texas. Posteriormente, la delegación volverá a Kansas City y repetirá la misma dinámica para el tercer encuentro del Grupo, programado para el sábado 27 de junio frente a Jordania.

El plan diseñado por la AFA contempla mantener a la Selección en territorio estadounidense durante toda su participación en el certamen. Incluso, en caso de avanzar de ronda, Kansas City continuará siendo la base operativa al menos hasta la instancia de cuartos de final.