Toboganes Aquáticos llevará el rock de Tupungato a uno de los festivales más convocantes de Mendoza

La escena musical del Valle de Uco tendrá su lugar en una de las celebraciones más convocantes de Mendoza. Toboganes Aquáticos, la banda nacida en Tupungato, fue seleccionada para integrar la grilla de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en el parque San Vicente de Godoy Cruz.

El grupo se presentará el domingo 6 de diciembre, durante la segunda jornada del festival, en la que el rock tendrá un lugar protagónico. Los músicos tupungatinos compartirán escenario con artistas de trayectoria nacional como Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, además de la banda mendocina Perras on the Beach.

La incorporación de Toboganes Aquáticos se dio a partir de la selección de artistas locales realizada por un jurado de expertos. De esta manera, la formación tendrá la oportunidad de mostrar su propuesta ante un público masivo y representar al Valle de Uco en uno de los eventos musicales más importantes de la provincia.

Una identidad musical que nació en Tupungato

Toboganes Aquáticos es una banda formada en 2023 en Tupungato por Lucas Miño y Exequiel Bastías, dos músicos y amigos que ya compartían varios años de recorrido dentro de la escena musical local.

La iniciativa de construir un proyecto propio dio origen a una propuesta que combina rock alternativo, pop, indie y funk, con influencias del folclore latinoamericano. La formación se completa con Maxi Bucci, guitarrista con experiencia en la escena local.

Desde sus comienzos, el grupo apostó por escapar de las etiquetas y desarrollar una identidad musical propia. En poco tiempo, esa búsqueda comenzó a proyectarse más allá de Tupungato y ahora tendrá un nuevo capítulo con su llegada al escenario de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Cómo será la grilla de la Fiesta Provincial de la Cerveza

La edición de este año tendrá dos jornadas con propuestas musicales de distintos géneros y una fuerte presencia de artistas mendocinos seleccionados mediante un certamen.

El sábado 5 de diciembre, la apertura del bloque local estará a cargo de Lucía y Flor de Cumbia, seguidas por Aguaribai y El Combo Timbero. Esa noche, el escenario principal recibirá también a Damas Gratis, Ke Personajes, La Nueva Luna y Los Playeros.

El domingo 6, además de Toboganes Aquáticos, se presentarán Cote Lai y Los Solitarios, mientras que Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones y Perras on the Beach serán los encargados de protagonizar el cierre rockero del festival.