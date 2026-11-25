La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió este martes 24 de noviembre las inscripciones al Concurso de Ingreso a la Docencia 2027, destinado a los educadores que buscan acceder a cargos titulares en establecimientos de gestión estatal de Mendoza.
La convocatoria comprende los niveles Inicial y Primario y la modalidad de Educación Especial. Los ofrecimientos de cargos se realizarán durante diciembre, de manera virtual, mientras que la toma de posesión está prevista para el 1 de febrero de 2027.
Titularidades docentes 2027: cómo inscribirse
Los interesados deberán ingresar al Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), seleccionar el rol “Eventos” y anotarse en la convocatoria correspondiente:
- Nivel Inicial: 2027-CINI.
- Nivel Primario: 2027-CIEP.
- Educación Especial: 2027-CIEE.
Además, deberán enviar la documentación solicitada mediante los enlaces habilitados por las autoridades escolares. Ambos procedimientos son obligatorios para participar del concurso.
El plazo de inscripción finalizará el martes 1 de diciembre.
Cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular
Entre las principales condiciones que deberán cumplir los aspirantes se encuentran:
- Título docente habilitante debidamente registrado.
- Bono de Puntaje 2027.
- Certificado de aptitud psicofísica vigente.
- Certificado de antecedentes penales.
- Constancia de cumplimiento de las obligaciones electorales.
- Certificados de las capacitaciones obligatorias sobre Ley Micaela, Ley Lucio y prevención del bullying.
- Cumplimiento del régimen de incompatibilidades.
En el caso del certificado psicofísico, no se admitirán constancias de turnos ni documentación en trámite.
Titularidades docentes en Mendoza: las fechas clave
Según el cronograma difundido por la DGE, los ofrecimientos de cargos se realizarán en las siguientes fechas:
|Nivel o modalidad
|Ofrecimiento de cargos
|Inicial
|16, 17 y 18 de diciembre
|Primario
|18, 21, 22 y 28 de diciembre
|Educación Especial
|16, 17 y 18 de diciembre
Los órdenes de mérito provisorios se publicarán el 4 de diciembre y posteriormente se habilitarán las instancias de reclamo.
Durante el ofrecimiento virtual, los postulantes deberán contar con su DNI y la declaración jurada de cargos y horas actualizada.
La toma de posesión de los cargos será el 1 de febrero de 2027.
Los interesados podrán consultar las resoluciones, los requisitos específicos y las novedades del concurso en el Portal Educativo de la DGE.