La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió este martes 24 de noviembre las inscripciones al Concurso de Ingreso a la Docencia 2027, destinado a los educadores que buscan acceder a cargos titulares en establecimientos de gestión estatal de Mendoza.

La convocatoria comprende los niveles Inicial y Primario y la modalidad de Educación Especial. Los ofrecimientos de cargos se realizarán durante diciembre, de manera virtual, mientras que la toma de posesión está prevista para el 1 de febrero de 2027.

Titularidades docentes 2027: cómo inscribirse

Los interesados deberán ingresar al Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), seleccionar el rol “Eventos” y anotarse en la convocatoria correspondiente:

Nivel Inicial: 2027-CINI.

Nivel Primario: 2027-CIEP.

Educación Especial: 2027-CIEE.

Además, deberán enviar la documentación solicitada mediante los enlaces habilitados por las autoridades escolares. Ambos procedimientos son obligatorios para participar del concurso.

El plazo de inscripción finalizará el martes 1 de diciembre.

Cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular

Entre las principales condiciones que deberán cumplir los aspirantes se encuentran:

Título docente habilitante debidamente registrado.

Bono de Puntaje 2027.

Certificado de aptitud psicofísica vigente.

Certificado de antecedentes penales.

Constancia de cumplimiento de las obligaciones electorales.

Certificados de las capacitaciones obligatorias sobre Ley Micaela, Ley Lucio y prevención del bullying.

Cumplimiento del régimen de incompatibilidades.

En el caso del certificado psicofísico, no se admitirán constancias de turnos ni documentación en trámite.

Titularidades docentes en Mendoza: las fechas clave

Según el cronograma difundido por la DGE, los ofrecimientos de cargos se realizarán en las siguientes fechas:

Nivel o modalidad Ofrecimiento de cargos Inicial 16, 17 y 18 de diciembre Primario 18, 21, 22 y 28 de diciembre Educación Especial 16, 17 y 18 de diciembre

Los órdenes de mérito provisorios se publicarán el 4 de diciembre y posteriormente se habilitarán las instancias de reclamo.

Durante el ofrecimiento virtual, los postulantes deberán contar con su DNI y la declaración jurada de cargos y horas actualizada.

La toma de posesión de los cargos será el 1 de febrero de 2027.

Los interesados podrán consultar las resoluciones, los requisitos específicos y las novedades del concurso en el Portal Educativo de la DGE.