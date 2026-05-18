Tiró combustible sobre una estufa y provocó un incendio en una vivienda de San Carlos

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Durante el mediodía del domingo, un importante incendio tuvo lugar en el departamento de San Carlos, más específicamente sobre calle Cobos en el distrito de Eugenio Bustos.

Allí, un hombre de 75 años estaba calefaccionando su casa con una estufa hogar, cuando aparentemente por accidente arrojó combustible y terminó provocando un incedio.

Ante esto, vecinos llamaron al 911 logrando que personal de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y Servicio de Emergencias Coordinado trabajaran en el lugar.

Afortunadamente no hubo heridos, aunque las pérdidas en la vivienda fueron totales y se presentó riesgo de derrumbe.

La Oficina Fiscal de jurisdicción tomó cartas en el asunto.

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