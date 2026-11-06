Tirar basura donde no corresponde: estas son las multas y controles que hay en el Valle de Uco

La presencia de residuos en calles, terrenos baldíos, canales, acequias y espacios naturales representa una problemática ambiental que atraviesa a los tres departamentos del Valle de Uco. Además del impacto visual y el deterioro de los espacios públicos, estas prácticas pueden generar consecuencias sobre la salud de la población, contaminar el suelo y el agua y favorecer la aparición de microbasurales. Durante la temporada de lluvias, la situación adquiere otra dimensión: las bolsas de residuos, los restos de poda y los escombros pueden obstruir los desagües y dificultar el escurrimiento del agua, aumentando el riesgo de anegamientos.

En junio de 2026, los municipios de Tunuyán, Tupungato y San Carlos firmaron un convenio con el Consorcio Intermunicipal Zona Centro (COINCE) para unificar los criterios de inspección y fiscalización. El organismo quedó a cargo de controlar, labrar actas, reunir pruebas y notificar las infracciones, mientras que cada comuna conserva la responsabilidad de determinar las sanciones y gestionar su cobro. El esquema contempla tres categorías de infracciones: leves, graves y gravísimas. Para establecer la gravedad se consideran factores como el volumen de residuos, el daño ambiental ocasionado, la reincidencia y la conducta del responsable. La medida se enmarca en la Ley Provincial N.º 9.659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Tunuyán: controles sobre la vía pública y los espacios comunes

En Tunuyán, el municipio puso en marcha distintas acciones para promover la disposición adecuada de los residuos y evitar la formación de basurales clandestinos. A través de la campaña «Hacé tu parte», se solicita a los vecinos respetar los días y horarios de recolección, evitar dejar bolsas fuera del cronograma y mantener las acequias libres de desechos. Durante octubre, la comuna también reforzó los operativos de limpieza por los barrios y anunció controles posteriores a cargo de inspectores ambientales del COINCE. Quienes dejen residuos fuera de las fechas o condiciones establecidas pueden recibir un primer aviso y, si no corrigen la situación, quedar expuestos a multas. La preocupación también está puesta en los restos de poda, escombros y otros materiales que permanecen en la vía pública y pueden interferir con el escurrimiento del agua durante las precipitaciones.

Tupungato: escombros, materiales de construcción y obstrucción de desagües

En Tupungato, una de las principales disposiciones vigentes está relacionada con el depósito de escombros y materiales de construcción en calles y veredas. La Ordenanza N.º 18/2026 establece condiciones para su retiro y disposición, y advierte sobre los problemas que puede ocasionar su acumulación en la vía pública. El municipio contempla el retiro sin costo de hasta un metro cúbico de estos materiales, de acuerdo con los días y horarios establecidos para cada zona. Cuando se supera ese volumen, el responsable debe gestionar un contenedor debidamente señalizado y afrontar los costos correspondientes. Si los materiales exceden lo permitido, el municipio puede intimar al frentista para que los retire en un plazo de hasta 72 horas. En caso de incumplimiento, puede efectuar el retiro con cargo al responsable y aplicar las sanciones previstas. La normativa cobra especial relevancia ante las lluvias, ya que los restos de construcción pueden obstruir acequias, desagües y cauces, dificultando la circulación del agua.

San Carlos: una nueva ordenanza para reforzar las sanciones

En San Carlos, el control ambiental sumó una nueva herramienta a fines de octubre. El municipio aprobó la Ordenanza N.º 2097, mediante la cual ratificó el convenio regional con Tunuyán, Tupungato y el COINCE y puso en marcha un esquema de fiscalización destinado a combatir los microbasurales y mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. La normativa establece una estructura de control, inspección, juzgamiento y cobro de sanciones para quienes incumplan las disposiciones ambientales. La iniciativa apunta especialmente a evitar la disposición irregular de residuos y fortalecer la vigilancia sobre los espacios públicos. El intendente Alejandro Morillas había señalado previamente que la problemática requiere educación, información y compromiso ciudadano, pero también controles y sanciones para quienes no respeten las reglas. La salud pública y la protección del entorno natural son algunos de los principales objetivos de esta nueva regulación.