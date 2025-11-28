Search
CONTUNDENTE

“Tiene una alianza con los Félix”: la sentencia de Alfredo Cornejo sobre el concejal libertario sanrafaelino que condujo borracho

El Gobernador se refirió en San Rafael al caso de Martín Antolín y lo vinculó con el peronismo sanrafaelino.

Este viernes, en el marco de una visita a San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al escándalo del concejal Martín Antolín (Partido Libertario), detenido el lunes por conducir alcoholizado en Capital y actualmente sometido a un proceso de remoción en el Concejo Deliberante del departamento del sur mendocino.

Al abordar la situación de Antolín, Cornejo sostuvo que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades de estar en un cargo. Yo todos los días como hombre del servicio público tengo que estar muy atento a que tengo que ser un ejemplo“.

En ese sentido, añadió que “él como cualquier concejal o legislador, lo tiene que saber. Ya hubo un caso de un concejal de mi propio partido y opiné lo mismo”. Estos dichos hacen referencia al antecedente de Miqueas Burgoa en Guaymallén.

Consultado por declaraciones atribuidas a Antolín, quien habría dicho que lo “detesta”, Cornejo expresó sorpresa y afirmó que no conoce al edil y lo relacionó políticamente con la conducción del peronismo sanrafaelino: “La verdad que no lo conozco, lo único que sé es que tiene una alianza indisoluble con los hermanos Félix en el municipio. Eso resulta de su trayectoria política, por lo demás, no lo conozco”.

Cabe destacar que el Gobernador viajó a San Rafael para participar de la inauguración de las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas, luego de la cual -en conferencia de prensa- fue consultado sobre diferentes temas, entre los que se destacó la situación de Antolín.

