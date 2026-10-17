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Tiempo: arranca el fin de semana ¿con alertas por lluvia en Mendoza?

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría sin cambios, ya que la misma se mantendría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente nublado y sin lluvias.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 17 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto y con posibles lluvias.

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