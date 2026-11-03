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CULTURA

The League of Crafty Guitarists regresa a Mendoza con un concierto junto a la Orquesta Filarmónica

La propuesta reunirá obras de Robert Fripp, King Crimson y Guitar Craft, y marcará la presentación del álbum LIVE VI.

La música experimental y el formato sinfónico volverán a encontrarse en el Teatro Independencia con el regreso de The League of Crafty Guitarists. El grupo internacional compartirá escenario con la Orquesta Filarmónica de Mendoza el sábado 14 de noviembre, en un espectáculo dirigido por Pablo Herrero Pondal.

La presentación ofrecerá un recorrido musical por composiciones de Robert Fripp, King Crimson y Guitar Craft, en una propuesta que combina guitarras acústicas con la sonoridad de una orquesta. El encuentro tendrá además un atractivo especial: será la presentación en vivo de LIVE VI, el álbum que ambas formaciones grabaron en diciembre de 2024 en ese mismo teatro.

The League of Crafty Guitarists nació de Guitar Craft, la comunidad musical creada por Robert Fripp hace más de cuatro décadas. Su propuesta combina guitarras acústicas, precisión técnica y trabajo colectivo. En esta presentación, el ensamble interpretará composiciones de Fripp, King Crimson y Guitar Craft, junto con piezas adaptadas al formato sinfónico por Andrew Keeling, Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara.

La noche también incluirá la presentación de LIVE VI, el álbum grabado en diciembre de 2024 junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia. El material reúne composiciones del universo Guitar Craft y King Crimson, en una experiencia que fusiona el sonido de las guitarras con la formación orquestal.

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