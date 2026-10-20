Tevez confirmó la fecha de su partido despedida ¿con Messi y Cristiano Ronaldo?

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando”, reza la publicación en redes sociales, junto a una imagen de Carlos Tevez festejando un gol en la Bombonera, con la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”, para anunciar la fecha de su partido despedida.

“La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, sigue el posteo.

El partido de despedida de Carlos Tevez en la Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.

A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por la señal ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee.

Lo que resta definir aún es la lista de invitados y asistentes al evento, entre los que se destacan jugadores de renombre como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos compañeros del Apache a lo largo de su carrera.

En los próximos días, la empresa organizadora daría a conocer el precio de las entradas y la modalidad para obtenerlas, además de la mencionada lista de invitados.