Termómetro político: el nuevo mapa del poder tras las elecciones municipales

Las elecciones legislativas desdobladas en seis departamentos no solo renovaron bancas en los Concejos Deliberantes, sino que funcionaron como un termómetro político de cara a la segunda mitad de las gestiones municipales. El escenario dejó triunfos , derrotas amargas y un dato preocupante: menos del 50% de los ciudadanos asistieron a votar.

Luján de Cuyo: La victoria más sólida

Esteban Allasino se consolidó como el gran ganador de la jornada. Gracias a una alianza estratégica con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, el oficialismo local logró blindar su poder al retener las 5 bancas que ponía en juego. Por su parte, el Partido Justicialista, que compitió separado del kirchnerismo, logró rescatar un solo escaño tras una reñida pelea voto a voto.

El “batacazo” en el Sur y el sabor agridulce en Maipú

La sorpresa del domingo ocurrió en San Rafael. La coalición liderada por el gobernador Alfredo Cornejo logró imponerse sobre el peronismo de Omar Félix. Este resultado le costó al intendente sanrafaelino la pérdida de una banca propia, debilitando su mayoría en el Concejo.

En Maipú, aunque el peronismo de Matías Stevanato logró sumar un concejal más, el clima no fue de euforia. La escasa diferencia frente a la alianza de radicales y libertarios dejó un mensaje de alerta para el Ejecutivo municipal.

Panorama en el Este

Santa Rosa y La Paz: En estos distritos, el peronismo oficialista no tuvo fisuras y se impuso con comodidad, manteniendo el control territorial.

Los concejales que entran

Luján de Cuyo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506):

Monica Maroto

Felipe Fiorentini

Gabriel Lima

M. Micaela Franco

Marcos Barzarelli

Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (Lista 504)

German Kemmling

Maipú

Maipú Crece (Lista 504)

Sallei “Emi”

Garcia “Marian”

Castello Marcela

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 505)

De Blasis Ma. Ángeles

Ortega Jose

Lopez Gabriel

Rivadavia

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Cozzari Magali

Jofre Diego Mariano

Gomez Marcelo

Partido Sembrar (Lista 328)

Godoy Rodrigo

Caruso Corina

San Rafael

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Vignoni Juan Pablo

Sanchez Valentina

Giraudo “Romi”

San Rafael en Marcha (Lista 504)

Perdigues Francisco

Indiveri Sol

Lucero Anabe

Santa Rosa

Santa Rosa Gana (Lista 504)

Ascurra Magdalena

Saile Leo “Chicoco”

Dube Hernan

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Barrera Leandro

Ahora Santarrosinos (Lista 331)

Quiroga Débora

La Paz

Elegí Gestión La Paz (Lista 504)

“Beto” Roza

Karen Martínez

“Colacho” Perez

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)