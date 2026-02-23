Termómetro político: el nuevo mapa del poder tras las elecciones municipales

Las elecciones legislativas desdobladas en seis departamentos no solo renovaron bancas en los Concejos Deliberantes, sino que funcionaron como un termómetro político de cara a la segunda mitad de las gestiones municipales. El escenario dejó triunfos , derrotas amargas y un dato preocupante: menos del 50% de los ciudadanos asistieron a votar.
Luján de Cuyo: La victoria más sólida
Esteban Allasino se consolidó como el gran ganador de la jornada. Gracias a una alianza estratégica con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, el oficialismo local logró blindar su poder al retener las 5 bancas que ponía en juego. Por su parte, el Partido Justicialista, que compitió separado del kirchnerismo, logró rescatar un solo escaño tras una reñida pelea voto a voto.
El “batacazo” en el Sur y el sabor agridulce en Maipú
La sorpresa del domingo ocurrió en San Rafael. La coalición liderada por el gobernador Alfredo Cornejo logró imponerse sobre el peronismo de Omar Félix. Este resultado le costó al intendente sanrafaelino la pérdida de una banca propia, debilitando su mayoría en el Concejo.
En Maipú, aunque el peronismo de Matías Stevanato logró sumar un concejal más, el clima no fue de euforia. La escasa diferencia frente a la alianza de radicales y libertarios dejó un mensaje de alerta para el Ejecutivo municipal.
Panorama en el Este
- Rivadavia: El intendente Ricardo Mansur sufrió un duro revés. Su partido municipal, Sembrar, cayó ante la estructura de la UCR (Cambia Mendoza), cediendo terreno clave.
- Santa Rosa y La Paz: En estos distritos, el peronismo oficialista no tuvo fisuras y se impuso con comodidad, manteniendo el control territorial.
Los concejales que entran
Luján de Cuyo
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506):
- Monica Maroto
- Felipe Fiorentini
- Gabriel Lima
- M. Micaela Franco
- Marcos Barzarelli
Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (Lista 504)
- German Kemmling
Maipú
Maipú Crece (Lista 504)
- Sallei “Emi”
- Garcia “Marian”
- Castello Marcela
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 505)
- De Blasis Ma. Ángeles
- Ortega Jose
- Lopez Gabriel
Rivadavia
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Cozzari Magali
- Jofre Diego Mariano
- Gomez Marcelo
Partido Sembrar (Lista 328)
- Godoy Rodrigo
- Caruso Corina
San Rafael
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Vignoni Juan Pablo
- Sanchez Valentina
- Giraudo “Romi”
San Rafael en Marcha (Lista 504)
- Perdigues Francisco
- Indiveri Sol
- Lucero Anabe
Santa Rosa
Santa Rosa Gana (Lista 504)
- Ascurra Magdalena
- Saile Leo “Chicoco”
- Dube Hernan
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Barrera Leandro
Ahora Santarrosinos (Lista 331)
- Quiroga Débora
La Paz
Elegí Gestión La Paz (Lista 504)
- “Beto” Roza
- Karen Martínez
- “Colacho” Perez
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Nelson Poroyan
- Maribel Perez