Terminó la espera: comienzan las obras de la ruta 143 que une Pareditas con San Rafael

El Gobierno oficializó este miércoles el inicio de la refuncionalización de la Ruta Nacional 143. El proyecto busca reconfigurar por completo la conectividad entre San Carlos y San Rafael, optimizando un eje donde conviven el transporte de carga pesada y el flujo turístico.

Para evitar cuellos de botella y acelerar los plazos, la Provincia decidió segmentar la obra en tres secciones estratégicas. Tras validar los planes de inversión y seguros de caución, las empresas ya tienen vía libre para desplegar su maquinaria:

Acceso a San Rafael (Sección 1): Desde calle Rawson hasta la Rotonda de El Cristo. La unión transitoria entre Black Shadow S.A. y Constructora Horizonte S.A. será la encargada de este tramo urbano-suburbano. Tramo Intermedio (Sección 2): Se extiende desde El Cristo hasta la progresiva PK 582, bajo la responsabilidad de la experimentada José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Conexión San Carlos (Sección 3): El tramo final que llega hasta Pareditas quedará en manos de CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.).

El presupuesto, que asciende a $59.507.375.795,93, proviene de los Fondos del Resarcimiento, lo que garantiza el blindaje financiero del proyecto. Las tareas van más allá de la repavimentación; el plan técnico incluye:

Refuerzo estructural de la calzada para soportar camiones de gran porte.

Adecuación de banquinas y accesos.

Seguridad vial: Se construirán dos nuevos ordenadores de tránsito clave, uno en el ingreso al aeropuerto sanrafaelino y otro en la intersección con calle El Toledano.

La importancia de la Ruta 143 trasciende lo vial. Para el sector productivo, representa una baja directa en los costos logísticos del transporte de carga que une el sur mendocino con el resto del país. Para el turismo, significa un viaje más seguro y fluido hacia uno de los destinos más visitados de la provincia.

Con los contratos ya ratificados y las pólizas presentadas, la etapa administrativa queda atrás para dar paso a las tareas de campo.