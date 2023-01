En las celebraciones de Navidad y Año Nuevo es frecuente el consumo de comida y bebidas en exceso. Compartir y sentir placer por lo que comemos es saludable, pero es importante tener control sobre la cantidad y calidad de lo que consumimos.

Las preparaciones características de las Fiestas contienen mayor cantidad de calorías y el cuerpo humano cuenta con un excelente sistema de desintoxicación, los órganos trabajan en conjunto en la eliminación de desechos. Una correcta alimentación saludable favorece el proceso natural de desintoxicación, brindándole los nutrientes necesarios. No se debe ayunar para compensar. No sirve, no tiene beneficios.

El Departamento Provincial de Nutrición y Alimentación comparte algunas sugerencias de alimentación saludable basadas en las Guías Alimentarias para la Población Argentina, para tener en cuenta luego de las Fiestas:

Para mantenerte bien post fiestas

1. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos, acompañado de actividad física, elegir caminar o ir en bicicleta para usar menos el auto, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, hacer una actividad física de su agrado y convertirla en hábito.

2. Hidratarse: por lo menos ocho vasos de agua segura, o agua saborizada casera, agregando rodajas de frutas o vegetales al agua, como limón, naranja, pomelo, manzana, frutos rojos, pepino, hierbas frescas. También, se pueden tomar infusiones calientes o frías como té verde, de manzanilla, tilo, cedrón y boldo que favorecen la digestión. Hay que evitar las gaseosas y los jugos concentrados.

3. Consumir cinco porciones de frutas y verduras, de todos los colores.

4. Reducir el uso de sal y de alimentos con alto contenido en sodio. Utilizar hierbas frescas para saborizar y realzar el sabor de las comidas, como perejil, orégano o albahaca.

5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido en grasas, azúcar y sal. Productos de snacks, amasados de pastelería, fiambres y embutidos.

6. Consumir lácteos descremados.

7. Comer carnes sin grasa visible y aumentar el consumo de pescado; también, huevo.

8. Consumir cereales, preferentemente integrales.

9. Consumir aceite crudo, frutos secos y semillas.

10. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable.