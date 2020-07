View this post on Instagram

Qué es lo que la vida te está proponiendo hoy? Es una pregunta oportuna en estos tiempos de cambio… Quien desarrolle la capacidad de aceptar, sintonizar y fluir en lo nuevo que llega a su vida podrá tomar aquellas cosas que a priori resultan dificultades como posibilidad de crecimiento y expansión. Exploremos juntos como dar lugar a versiones más actuales y auténticas de nosotros mismos a través de un proceso de 4 encuentros. Entrenaremos con prácticas concretas que van más allá de lo lingüístico y nos permiten desarrollar un estado creativo de resonancia, apertura y fluidez que enriquece nuestro repertorio profesional y personal. Son distintas herramientas que se engloban en el *Enfoque Integrativo* combinando herramientas de Cambio Generativo, Terapia Gestalt, PNL, Coaching Ontológico, meditación de corrientes diversas, música y el cuerpo en movimiento. – FECHAS: Viernes 7, 14, 21 y 28 de Agosto de 18.3 a 21hrs Argentina. – PLATAFORMA: Zoom. – INTERCAMBIO: 3000$ – RESERVAS: (+549261)116-397-463 FB / Insta @joaquinmuchnik