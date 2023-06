Los empleados municipales de Tupungato tomaron un galpón y mantienen una retención de servicios. Esto en rechazo hacía un bono en negro decretado por el municipio, también exigen un aumento salarial en blanco por medio de paritarias.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguran que el gobierno municipal de Tupungato juega con las necesidades del sector y pagan salarios que no cubren la canasta alimentaria. Ante esto los municipales solicitan discutir mejoras en sus condiciones laborales y salariales, mediante paritarias.

¿Qué dicen desde el ATE por los empleados municipales?

“Hoy estamos acá, con una retención de servicios, porque el señor intendente de Tupungato, Gustavo Soto, no ha confirmado una apertura de paritarias, luego de tantas notas que presentamos solicitándola. Y largó un bono por decreto de $54.000, a pagar en 6 meses. Vinimos con la idea de bajar una propuesta seria, que según ellos era muy buena. Pero los mismos compañeros dijeron que no, porque los trabajadores Municipales quieren un aumento salarial en blanco, ya que no les sirve un bono en negro”. Esto lo aseveró Mónica Mariano, secretaria de organización de la seccional ATE San Carlos / Tupungato.

Pues ATE se está manteniendo firme en defender la postura de los trabajadores. Y según comunican buscan que los empleados reciban salarios dignos con adicionales respectivos de cada sector. Bajo esta premisa el gremio y los trabajadores rechazaron la oferta con incrementos en negro que propuso el intendente de Tupungato.

La toma del galpón y retención de servicios se ha dado a lo largo de toda la jornada, pero el sindicato lo justifica diciendo que desde los jefes también hay persecuciones y aprietes. Quienes, según ATE, recurren a desleales maniobras para mantener callados lo reclamos de los empleados municipales.

Así es que desde la asociación emitieron un comunicado diciendo lo siguiente: “los trabajadores saben que ATE se hace presente, porque no mendiga, ni se arrodilla frente a la corrupción de los gobiernos. Diferente es la situación de los encargados de turno de las áreas laborales, designados a dedo. A los que no les importan las necesidades de los trabajadores, como sí, llenarse los bolsillos de plata firmando propuestas en baja”.