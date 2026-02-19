Tensión en Tunuyán: dos presos se escaparon de la alcaldía y un penitenciario murió en plena persecución

La fuga de dos detenidos de una alcaidía del Valle de Uco derivó este jueves en un amplio operativo policial que terminó con la muerte de un efectivo penitenciario. El episodio, según consignó El Sol, se registró alrededor de las 11.15 en Tunuyán y es investigado como evasión del sistema carcelario.

Los prófugos fueron identificados como Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, quienes se encontraban alojados por un hecho ocurrido en la localidad de Salto Las Rosas. Según fuentes vinculadas a la causa, uno de ellos estaba siendo investigado por intento de asesinato.

De acuerdo con la información preliminar, tras escapar del complejo fueron vistos por última vez corriendo en las inmediaciones de las calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva. Luego, los efectivos perdieron su rastro.

Ante la alerta, se activó un operativo cerrojo que incluyó múltiples móviles policiales, controles en los accesos al departamento y patrullajes dinámicos en zonas urbanas y rurales. También se realizaron rastrillajes a pie en descampados y sectores rurales cercanos. La coordinación se mantuvo de manera permanente con el Centro Estratégico de Operaciones para ampliar el radio de búsqueda y evitar que los evadidos abandonaran la zona, aunque en las primeras horas no se obtuvieron resultados positivos.

En pleno despliegue del procedimiento, uno de los agentes penitenciarios que participaba en las tareas sufrió una descompensación. Fue asistido por sus compañeros y trasladado de urgencia al Hospital Regional Antonio Scaravelli, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

La muerte del efectivo generó conmoción en el ámbito penitenciario y quedó sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las causas del deceso. En paralelo, el Ministerio Público tomó intervención para establecer cómo se produjo la fuga y si existieron responsabilidades internas en el hecho.