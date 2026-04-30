Search
Instagram Facebook Twitter
romano
Polémica

Tensión en San Carlos: frenaron la asunción de Marcelo Romano en el Concejo Deliberante

El concejal electo por el frente Provincias Unidas se vio impedido de asumir su banca debido a una situación judicial.

El escenario político de San Carlos atraviesa momentos de tensión tras la decisión del cuerpo legislativo municipal de frenar la incorporación de Marcelo Romano. El concejal electo por el frente Provincias Unidas se vio impedido de asumir su banca debido a una situación judicial que complica su estatus como funcionario

La determinación del Concejo Deliberante se fundamenta en una sentencia judicial que pesa sobre el exsenador provincial. Los puntos clave de la medida son:

  • La causa: Romano cuenta con una condena firme por el delito de atentado a la autoridad, agravado por su condición de funcionario público al momento del hecho, ocurrido en agosto de 2019.
  • La inhabilitación: La pena incluye la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de 20 meses.
  • La resolución legislativa: La Comisión de Poderes del Concejo dictaminó formalmente la suspensión del proceso de asunción hasta que se clarifique su situación ante la Justicia.

Por su parte, Romano mostró una postura combativa frente a lo que considera una maniobra política en su contra. El dirigente aseguró que la Justicia todavía debe precisar la fecha de inicio del cumplimiento de su inhabilitación.

Asimismo, el clima de tensión escaló durante la mañana cuando el político denunció públicamente que se le impidió el ingreso al recinto, ubicado en la terminal de San Carlos. Según sus declaraciones, el intendente Alejandro Morillas habría dispuesto personal de preventores para bloquear su acceso, impidiéndole participar de la sesión de asunción.

En su defensa, Romano también apuntó contra el Ejecutivo provincial, calificando la causa judicial como un armado para perjudicar su trayectoria política.

ETIQUETAS:

san carlosconcejalmarcelo romano

+ Noticias

Polémica

Tensión en San Carlos: frenaron la asunción de Marcelo Romano en el Concejo Deliberante

Por: Redacción NDI

Incremento

Se viene una nueva suba del gas: desde cuándo comienza a regir

Por: Redacción NDI

DISCURSO ANUAL

Durante su discurso ante el HCD, Andraos apuntó contra Milei : “No nos mandó un peso”

Por: Redacción NDI

Investigación

Vacunas: la maniobra fraudulenta que se investiga en el Centro de Salud de Las Heras

Por: Redacción NDI

Picante

Hebe Casado puso en duda a Manuel Adorni y agitó la interna libertaria

Por: Redacción NDI

CIUDAD

La Ciudad de Mendoza fue elegida para una nueva edición del Fondo de Juventud y Acción Climática

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter