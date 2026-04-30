Tensión en San Carlos: frenaron la asunción de Marcelo Romano en el Concejo Deliberante

El escenario político de San Carlos atraviesa momentos de tensión tras la decisión del cuerpo legislativo municipal de frenar la incorporación de Marcelo Romano. El concejal electo por el frente Provincias Unidas se vio impedido de asumir su banca debido a una situación judicial que complica su estatus como funcionario

La determinación del Concejo Deliberante se fundamenta en una sentencia judicial que pesa sobre el exsenador provincial. Los puntos clave de la medida son:

La causa: Romano cuenta con una condena firme por el delito de atentado a la autoridad, agravado por su condición de funcionario público al momento del hecho, ocurrido en agosto de 2019.

La inhabilitación: La pena incluye la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de 20 meses.

La resolución legislativa: La Comisión de Poderes del Concejo dictaminó formalmente la suspensión del proceso de asunción hasta que se clarifique su situación ante la Justicia.



Por su parte, Romano mostró una postura combativa frente a lo que considera una maniobra política en su contra. El dirigente aseguró que la Justicia todavía debe precisar la fecha de inicio del cumplimiento de su inhabilitación.

Asimismo, el clima de tensión escaló durante la mañana cuando el político denunció públicamente que se le impidió el ingreso al recinto, ubicado en la terminal de San Carlos. Según sus declaraciones, el intendente Alejandro Morillas habría dispuesto personal de preventores para bloquear su acceso, impidiéndole participar de la sesión de asunción.

En su defensa, Romano también apuntó contra el Ejecutivo provincial, calificando la causa judicial como un armado para perjudicar su trayectoria política.