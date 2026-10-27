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Negociación

Los presos liberaron al guardia que habían tomado de rehén

Buscaban presionar por su traslado a otro complejo carcelario.

Finalmente, los presos que habían tomado a un guardia de rehén lo liberaron después de horas de negociaciones.

El incidente se registró durante la madrugada de este martes en el penal de Boulogne Sur Mer.

Dos internos del módulo 16 tomaron como rehén a un agente penitenciario con el objetivo de presionar por su traslado a otro complejo carcelario.

Tras el alerta inicial, se montó un amplio despliegue de seguridad dentro y fuera del establecimiento para contener la situación.

En el interior de la unidad, un equipo de negociadores del Servicio Penitenciario encabeza las tratativas para lograr que los reclusos liberen al efectivo y desistan de su postura por la vía del diálogo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen rodeada la zona y evalúan los pasos a seguir para resolver el conflicto sin que se registren heridos.

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