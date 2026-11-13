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Operativo de urgencia

Tensión en Junín: un jubilado cayó del techo de una casa y debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Central

El hombre, de 74 años, estaba colocando chapas en el techo de la vivienda de su hijo, en Medrano. Debido a la gravedad de sus lesiones se dispuso de un importante operativo sanitario.

Un hombre de 74 años sufrió graves heridas este jueves por la tarde luego de caer desde el techo de una vivienda en Medrano, Junín. Debido a su delicado estado, fue trasladado en el helicóptero policial Halcón al Hospital Central.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 en una propiedad ubicada sobre calle San Martín. Según relató un familiar, el hombre estaba colocando chapas en el techo de la casa de su hijo cuando una de ellas cedió y provocó su caída.

Al llegar al lugar, el personal médico encontró a la víctima inconsciente y tendida en el suelo. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió y diagnosticó politraumatismos varios, por lo que dispuso su traslado inicial al Hospital Perrupato.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se desplegó el helicóptero policial Halcón para llevarlo al Hospital Central.

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