Tensión en Guaymallén: municipales no aceptan la oferta del municipio

La negociación salarial entre la Municipalidad de Guaymallén y los trabajadores municipales sigue sin acuerdo. En una nueva audiencia, el Ejecutivo de Marcos Calvente presentó una propuesta de bonos iguales para todos los empleados, por un total de $1.450.000 distribuidos en seis pagos hasta marzo de 2027.

Sin embargo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMG) rechazó el ofrecimiento y presentó una contrapropuesta.

El nuevo esquema, según indicó la comuna, representa un cambio respecto de la propuesta anterior, que establecía adicionales de entre $150.000 y $400.000 según el salario y el área de desempeño. Con la modificación, el municipio responde al reclamo gremial de eliminar las diferencias entre categorías y extender el beneficio al conjunto de los trabajadores.

El cronograma contemplaba cuatro pagos de $200.000: uno a fines de octubre, junto con los haberes; otro el 15 de noviembre; un tercero a mediados de diciembre, antes del aguinaldo; y el cuarto en enero, durante la celebración de Reyes. Los dos pagos restantes serían de $325.000 cada uno, en febrero y marzo.

De concretarse, cada empleado recibiría $800.000 adicionales entre octubre y enero, y otros $650.000 durante los dos primeros meses de 2027.

El gremio pide adelantar los pagos

Pese a que el nuevo ofrecimiento incorpora uno de los principales planteos sindicales, la propuesta no alcanzó para cerrar el conflicto. Según informó el municipio, los representantes gremiales reclamaron modificaciones vinculadas con los montos y los plazos, en particular adelantar parte de las sumas previstas para febrero y marzo.

Desde el Ejecutivo señalaron que las posiciones están más cerca y manifestaron su intención de continuar negociando, aunque remarcaron que cualquier alternativa debe ajustarse a las posibilidades financieras de la comuna.

La disputa se originó tras la decisión municipal de modificar el esquema de adicionales salariales, que incluyó la quita de un bono de compensación de $350.000 a una parte de los trabajadores. La medida provocó protestas y medidas de fuerza, hasta que intervino la Subsecretaría de Trabajo con una conciliación obligatoria.

Una negociación bajo presión

El municipio sostiene que busca preservar los casi 3.000 puestos de trabajo, garantizar el pago de salarios y mantener el equilibrio fiscal para sostener los servicios y las obras. También informó que redujo un 10% las remuneraciones del intendente y de los funcionarios políticos y congeló esos haberes durante seis meses.

La próxima reunión quedó fijada para el miércoles 28 de octubre a las 9, en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. Allí las partes intentarán acercar posiciones antes de que venza la conciliación obligatoria, prevista para el 5 de noviembre.

Por ahora, la nueva oferta modificó el esquema de distribución de los bonos, pero no resolvió la discusión de fondo: cuánto cobrarán los trabajadores y en qué plazos se hará efectivo el alivio salarial.